Kết nối các "ốc đảo" đơn lẻ trong bức tranh công nghiệp văn hóa Thủ đô

Tháp nước Hàng Đậu từng trở thành không gian tham quan độc lạ trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm 2024, trước khi bị đóng cửa trở lại vì chưa có cơ chế quản lý, mở cửa đón khách thường xuyên. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng 18/7 trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026, Chương trình Phát triển Hạ tầng Sáng tạo và Cuộc thi Thiết kế không gian đô thị 2026 đã chính thức được khởi động, phát động.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam), phối hợp UNESCO cùng các doanh nghiệp và trường đại học khác trong nước hợp tác tổ chức.

Phát biểu tại lễ khởi động chương trình và phát động cuộc thi, Tiến sỹ Hoàng Thúc Hào (Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam) cho rằng không gian sáng tạo ở Thủ đô vẫn tồn tại rời rạc, riêng lẻ và còn tiềm năng chưa được khai thác.

Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào. (Ảnh: Thủy Tiên/Vietnam+)

"Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng nhiều không gian sáng tạo vẫn đang tồn tại như những 'ốc đảo' riêng lẻ; nhiều mô hình vẫn phải tự xoay xở giữa những rào cản về cơ chế, tài chính và phương thức vận hành.

Không ít di sản công nghiệp, nhà máy cũ, làng nghề hay không gian công cộng vẫn đang chờ đợi một chìa khóa đủ mạnh để được tái sinh," người đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam nêu.

Trong bối cảnh đó, Chương trình Phát triển Hạ tầng Sáng tạo và Cuộc thi Thiết kế không gian đô thị 2026 được tổ chức nhằm khuyến khích các ý tưởng, giải pháp mang tính đánh thức di sản một cách hiệu quả.

Một số mục tiêu cụ thể có thể kể đến như biến nhà máy cũ thành bảo tàng sống, những không gian công cộng thành trung tâm văn hóa sáng tạo và các làng nghề có thể kết nối với nền kinh tế sáng tạo hiện đại...

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng khẳng định Hà Nội hiện có tới hàng trăm công viên, vườn hoa và không gian công cộng với đa dạng quy mô, giá trị lịch sử và cảnh quan, điều kiện khai thác.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long. (Ảnh: BTC)

"Mỗi địa điểm mang trong mình những câu chuyện và bản sắc riêng, cần những giải pháp thiết kế phù hợp," ông Phạm Tuấn Long đánh giá. Vì vậy cuộc thi với đề tài "Thiết kế Không gian sáng tạo-Phát triển hạ tầng sáng tạo" đặt việc kết nối các làng nghề và khu vực ven đô với hệ sinh thái sáng tạo của khu vực trung tâm vào trọng tâm.

Cá nhân hoặc nhóm dự thi cần đề xuất một địa điểm cụ thể để nghiên cứu theo ba hạng mục gồm: Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo, Không gian sáng tạo từ các công trình chuyển đổi chức năng và Bảo tồn, phát huy không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống.

Cũng tại sự kiện, ban tổ chức giới thiệu dự án "Ngỡ ngàng Hà Nội" (Hanoi Surprises) như một giải pháp đầu tiên để hưởng ứng động lực kết nối các không gian công cộng (hiện thuộc sự quản lý của phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), do nhiều đơn vị phối hợp triển khai.

Trong giai đoạn triển khai, dự án sẽ tiến hành nghiên cứu 46 điểm nghệ thuật đường phố, phân bổ theo 5 nhóm không gian, gồm: Không gian Di sản, Không gian Kẻ chợ, Không gian Tương lai, Không gian Sinh thái và Không gian Cộng đồng. Các điểm can thiệp này trải từ chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu, các ngõ nhỏ phố cổ, trạm biến áp đô thị, khu vực gầm cầu, bãi giữa sông Hồng đến sân chung của các khu tập thể, chung cư cũ.

Sau thời gian triển khai, ban tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo sẽ lựa chọn một số điểm nổi bật để triển khai thí điểm.

Trưng bày sản phẩm trong không gian sáng tạo trên phồ đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội được tổ chức lần đầu năm 2021, đến nay đã thu hút được sự tham gia của hàng trăm đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực sáng tạo tại Thủ đô. Năm nay ở lần thứ 6 tổ chức, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội sẽ kéo dài xuyên suốt cả năm với một số hoạt động chính như chương trình Tụ hội sáng tạo (tháng Một) được tổ chức tại Hồ Hoàn Kiếm, chuỗi các sự kiện xuyên suốt (từ tháng Hai đến tháng Mười) và giai đoạn cao điểm (tháng 11). Loạt hoạt động được cập nhật trên fanpage của ban tổ chức.

Khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026, thúc đẩy công nghiệp văn hóa Thủ đô Lễ hội Sen Hà Nội 2026 khai mạc với chuỗi hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm và quảng bá du lịch đặc sắc, góp phần đưa giá trị văn hóa sen trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.