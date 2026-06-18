Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc

Ngày 18/6, tại xã Ba Chúc (tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tổ chức Đại lễ Tam hợp năm 2026 (Ngày Đản sinh Đức Bổn sư Ngô Lợi-Ngày Đức Bổn sư thành đạo-Ngày Khai sáng đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, 5/5 Đinh Mão 1867-5/5 Bính Ngọ 2026).

Tham dự Đại lễ có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo); Bộ Công an; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; lãnh đạo các địa phương trong và ngoài tỉnh, đại diện các tôn giáo bạn cùng đông đảo chức sắc, chức việc, đồng bào Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đọc thư chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi tới Ban Trị sự Trung ương, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhân Đại lễ Tam hợp năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước cũng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp, chúc Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, các vị Trưởng gánh, các chức sắc, chức việc và toàn thể bà con Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đón mừng Đại lễ vui tươi, đầm ấm.

Ông Lê Văn Phước cho biết, An Giang là vùng đất khai sáng và phát triển của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Trải qua 159 năm hình thành và phát triển, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa luôn đồng hành cùng dân tộc, đề cao đạo lý “Ân Tổ tiên cha mẹ, Ân Đất nước, Ân Tam bảo và Ân Đồng bào nhân loại,” giáo dục đồng bào sống hướng thiện, đoàn kết, gắn bó với quê hương, đất nước, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trong quá trình hình thành và phát triển, đồng bào theo đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa luôn thể hiện truyền thống yêu nước, đoàn kết, chăm lo đời sống cộng đồng, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước. Đây là những giá trị rất đáng trân trọng và cần được gìn giữ, phát huy trong giai đoạn hiện nay.

Những năm qua, bà con Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực. Các hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực.

Đại biểu cùng các vị trong Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhân Đại lễ Tam hợp năm 2026. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trong năm 2025, toàn Phật hội đã vận động trên 7,3 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, chung tay cùng chính quyền chăm lo đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. An Giang sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng thời mong muốn và tin tưởng, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo,” tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Ngọc Trác, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ông Nguyễn Ngọc Trác, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa cho biết, với tôn chỉ hành đạo “Tu nhân-Học Phật” và đường hướng “Hành Tứ ân-Sống Hiếu nghĩa-Vì đại đoàn kết dân tộc,” thời gian qua, Phật hội luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Hiến chương của Phật hội.

Các vị chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, nâng cao dân trí, đóng góp tích cực cho quê hương; tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới-Đô thị văn minh”, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; các chương trình phối hợp phát huy vai trò của tôn giáo trong bảo vệ an ninh trật tự… góp phần cùng chính quyền các cấp ổn định và phát triển đất nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhân Đại lễ Tam hợp năm 2026./.

Thư chúc mừng Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa năm 2026 Nhân dịp Đại lễ Tam hợp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới Ban Trị sự Trung ương, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.