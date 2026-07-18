Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc dâng hương tri ân Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

Chiều 18/7, đoàn công tác của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương do ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên mặt trận Đường 9 và trên đất nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ trên mọi miền tổ quốc đã hiến trọn tuổi thanh xuân, xương máu chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, trong không khí linh thiêng đoàn công tác Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Đây là nơi an nghỉ của gần 10.300 liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến lửa Trường Sơn.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc Đoàn công tác của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.