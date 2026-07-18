Nỗ lực tìm kiếm hai thiếu niên mất tích trên sông Nho Quế

Tối 18/7, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai cháu mất tích khi tắm trên sông Nho Quế, thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, cháu Vàng Mí Gi. (sinh năm 2010, trú tại xã Sủng Máng) và cháu Sùng Thị D. (sinh năm 2011, trú tại thôn Xín Chải, xã Sơn Vĩ) cùng ba người bạn đến khu vực chân cầu Tràng Hương trên sông Nho Quế vui chơi.

Trong khi ba cháu ngồi câu cá, Gi. và D. xuống sông tắm. Sau đó, cả hai bất ngờ chìm xuống dòng nước và mất tích.

Khu vực xảy ra vụ việc thuộc đoạn sông giáp ranh giữa thôn Bờ Sông, xã Sơn Vĩ và thôn Hấu Chúa, xã Mèo Vạc.

Ngay khi phát hiện sự việc, các cháu đi cùng đã hô hoán người dân đến ứng cứu, đồng thời báo cho gia đình và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun.

Nhận được tin báo, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Vĩ huy động lực lượng quân sự, công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Trung tá Nguyễn Công Giang, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy hơn 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng chia thành nhiều tổ, tìm kiếm dọc hai bên bờ sông, rà soát khu vực xảy ra vụ việc và các vị trí lân cận.

Phạm vi tìm kiếm được mở rộng, tập trung vào những đoạn nước xoáy, khe đá và khu vực hai cháu có thể bị dòng nước cuốn trôi.

Trung tá Nguyễn Công Giang yêu cầu các tổ vừa khẩn trương tìm kiếm, vừa bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và người dân tham gia.

Khu vực xảy ra vụ việc có địa hình hiểm trở, lòng sông sâu, hai bên bờ nhiều vách đá, dòng nước chảy phức tạp nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Càng về tối, ánh sáng hạn chế khiến việc tiếp cận, rà soát các vị trí nghi vấn càng trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm đối với lực lượng làm nhiệm vụ.

Mặc dù các lực lượng đã nỗ lực tìm kiếm liên tục trong nhiều giờ, đến 20 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy hai cháu.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun cùng các lực lượng tiếp tục bám sát hiện trường, triển khai phương án phù hợp, đồng thời chuẩn bị nhân lực, phương tiện để tiếp tục tìm kiếm trong thời gian tiếp theo./.

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