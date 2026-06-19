Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân mất tích trên sông Đồng Nai

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đến 10 giờ 40 phút ngày 19/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Đoàn Mạnh Tài (37 tuổi) và cháu Đoàn Mạnh Nguyên (16 tuổi, con ông Tài, cùng trú xã Phúc Thọ Lâm Hà).

Đây là 2 nạn nhân trong vụ việc 3 người mất tích trên sông Đồng Nai xảy ra tại khu vực cầu Đạ Dâng 1, đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng vào chiều 18/6.

Thi thể các nạn nhân được phát hiện tại khu vực hạ du hồ Thủy điện Đồng Nai, thuộc xã Đinh Trang Thượng, cách vị trí gặp nạn tại cầu Đạ Dâng 1 khoảng 200m. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm để sớm tìm thấy nạn nhân còn lại.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 18/6, một nhóm 4 người đến tắm tại khu vực cầu Đạ Dâng 1, đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng thì bị nước cuốn trôi.

Người dân địa phương đã kịp thời cứu được 1 người vào bờ an toàn. Chính quyền địa phương xác định 3 người mất tích gồm ông Đoàn Mạnh Tài, cháu Đoàn Mạnh Nguyên và cháu Đoàn Văn Kim Phát (14 tuổi, trú xã Tân Hà Lâm Hà).

Ông Phạm Ngọc Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đinh Trang Thượng thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng người dân địa phương đã được huy động tham gia tìm kiếm.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ việc có dòng nước sâu, chảy xiết nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng 19/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động gần 20 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng thuộc các đội Khu vực 2, Khu vực 17 và Khu vực 18 tham gia tìm kiếm trên sông Đồng Nai./.

Đồng Nai kịp thời giải cứu 3 người dân bị mưa lũ cuốn trôi Thời điểm cả 3 nạn nhân bị nước cuốn trôi, lực lượng công an và an ninh cơ sở cùng người dân địa phương đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công cả 3 nạn nhân lên bờ an toàn.