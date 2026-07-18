Lai Châu kịp thời khôi phục dòng điện cho nhân dân vùng lũ

Đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong 2 ngày 16-17/7 đã làm ảnh hưởng lớn hệ thống lưới điện tại 2 xã Mường Than và Than Uyên, làm mất điện của hơn 2.200 hộ dân.

Ngay sau khi thiên tai, Công ty Điện lực Lai Châu đã huy động lực lượng, phương tiện và vật tư đến hiện trường để khắc phục sự cố.

Vượt qua những cung đường bị chia cắt, những dòng suối nước chảy xiết, các tổ công tác của Công ty Điện lực Lai Châu đã khẩn trương kiểm tra, cô lập điểm sự cố, dựng lại cột điện, nối lại từng đường dây.

Anh Phan Văn Viên, cán bộ Điện lực Tân Uyên (Công ty Điện lực Lai Châu), cho biết ngay sau khi xảy ra thiên tai, anh đã nhận được chỉ đạo từ phía công ty tham gia đội xung kích hỗ trợ khắc phục thiên tai.

Đội xung kích đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và trang thiết bị cá nhân, đảm bảo đủ điều kiện để tiếp cận hiện trường; đồng thời phối hợp thống kê, rà soát số lượng, khối lượng và lên phương án để khắc phục sớm nhất có thể các sự cố, nhằm cấp điện trở lại cho những khu vực trọng điểm và đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân.

Không chỉ huy động lực lượng tại chỗ, Công ty Điện lực Lai Châu còn điều động các đội xung kích từ nhiều đơn vị hỗ trợ hiện trường, triển khai đồng bộ các giải pháp với phương châm "4 tại chỗ." Nhờ đó, đến nay, 13 trạm biến áp đã được khôi phục, đưa dòng điện trở lại phục vụ cho hơn 1.000 hộ dân tại 2 xã Than Uyên và Mường Than.

Mặc dù trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều vị trí bị chia cắt, lực lượng công nhân ngành điện Lai Châu vẫn bám sát hiện trường, làm việc xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực khôi phục hệ thống điện để giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu Quách Văn Biên cho biết đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng của Điện lực Tân Uyên và Xí nghiệp lưới điện cao thế Lai Châu để cùng hỗ trợ Điện lực Than Uyên khắc phục thiệt hại ban đầu.

Đối với các trạm biến áp đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đơn vị sẽ lên kế hoạch khắc phục sớm nhất, sau khi đời sống của nhân dân đã ổn định, để đảm bảo cấp điện 100% khách hàng.

Dòng điện được khôi phục kịp thời không chỉ giúp người dân vùng lũ sớm ổn định sinh hoạt, thông tin liên lạc và sản xuất, mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con từng bước vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống./.

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