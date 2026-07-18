Triển vọng giá vàng vẫn chịu sức ép từ lãi suất và căng thẳng Trung Đông

Thị trường vàng tuần từ 13-18/7 tiếp tục đối mặt với áp lực mới khi vàng SJC duy trì dưới mốc 150 triệu đồng/lượng, còn giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm sâu nhất trong 6 tuần.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, giá dầu tăng mạnh cùng kỳ vọng Fed chưa sớm hạ lãi suất đang phủ bóng lên triển vọng của kim loại quý, khiến giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát các diễn biến kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Vàng SJC rời xa mốc 150 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước mở đầu tuần mới bằng một nhịp điều chỉnh giảm theo xu hướng đi xuống của giá vàng thế giới.

Ngay trong sáng 13/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp giá vàng SJC giao dịch dưới ngưỡng tâm lý 150 triệu đồng/lượng.

Đà giảm tiếp tục được duy trì trong phiên 14/7 khi giá vàng thế giới lao dốc sau những diễn biến mới tại Trung Đông.

Các doanh nghiệp lớn như SJC, Phú Quý đồng loạt điều chỉnh giảm 1,6 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng SJC về 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Vàng miếng SJC. (Ảnh: TTXVN)

Đến phiên 15/7, thị trường ghi nhận sự đảo chiều khi giá vàng thế giới phục hồi mạnh sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng. Giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 145,5-148,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, nhịp hồi phục không kéo dài. Sáng 16/7, giá vàng SJC giảm thêm 300.000 đồng/lượng, xuống còn 145,2-148,2 triệu đồng/lượng.

Sang phiên 17/7 khi giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu, các doanh nghiệp đồng loạt hạ giá vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong tuần.

Sang phiên cuối tuần 18/7, giá vàng trong nước phục hồi nhẹ 900.000 đồng/lượng, lên 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Mặc dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn khoảng 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu tuần và tiếp tục cách khá xa mốc 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm trong hầu hết các phiên giao dịch tuần qua, khi những lo ngại về lạm phát và lãi suất cao vẫn hiện hữu do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Trong phiên cuối tuần, kim loại quý tăng 1% lên 4.011,29 USD/ounce nhưng tính chung cả tuần, giá vàng vẫn ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 6 tuần. Áp lực lớn nhất đối với thị trường đến từ diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Ngay trong phiên đầu tuần, giá vàng lao dốc gần 3% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. Động thái này kéo giá dầu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung năng lượng bị gián đoạn, làm dấy lên nguy cơ lạm phát quay trở lại và gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Đến giữa tuần, Mỹ tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào hệ thống phòng thủ và các bệ phóng tên lửa của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Những diễn biến mới khiến giá dầu Brent tăng khoảng 16% trong tuần, làm gia tăng lo ngại chi phí năng lượng leo thang sẽ kéo lạm phát tăng trở lại.

Địa chính trị và Fed tiếp tục chi phối thị trường vàng

Các chuyên gia cho rằng giá vàng đang chịu áp lực kép từ giá dầu tăng và kỳ vọng lãi suất cao khiến triển vọng trở nên kém tích cực trong ngắn hạn.

Thông thường, vàng được coi là tài sản trú ẩn an toàn trước rủi ro địa chính trị và lạm phát. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát gia tăng đồng nghĩa với khả năng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn, kim loại quý lại chịu áp lực do không mang lại lợi suất như trái phiếu hay các tài sản tài chính khác.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Diễn biến của các số liệu kinh tế Mỹ trong tuần cũng khiến giá vàng biến động mạnh. Trong phiên 14/7, vàng tăng hơn 2% sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ chỉ tăng 3,5%, thấp hơn mức 4,2% của tháng trước.

Thông tin này từng khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm bớt lập trường cứng rắn và có thể chưa tăng lãi suất ngay trong cuộc họp cuối tháng 7.Các chuyên gia cho rằng số liệu lạm phát tháng 6 chưa phản ánh đầy đủ tác động từ đợt leo thang căng thẳng mới tại Trung Đông và giá dầu tăng mạnh trong những ngày gần đây có thể khiến áp lực lạm phát quay trở lại trong các tháng tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện vẫn dự báo khoảng 58% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và khoảng 73% khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Thống đốc Fed Lisa Cook khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ sẵn sàng hành động nếu lạm phát không giảm như kỳ vọng, trong khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu kiểm soát lạm phát là ưu tiên hàng đầu. Những phát biểu này khiến giới đầu tư duy trì tâm lý thận trọng đối với thị trường vàng.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia của KCM Trade, việc giá vàng có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce đã kích hoạt lực mua bắt đáy, giúp thị trường phục hồi trong phiên cuối tuần. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị cùng kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao vẫn sẽ hạn chế khả năng tăng mạnh của kim loại quý trong ngắn hạn.

Cùng quan điểm, chuyên gia Jigar Trivedi của IndusInd Securities nhận định đà giảm của lạm phát trong tháng 6 chưa đủ để loại bỏ nguy cơ Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, nhất là khi giá năng lượng đang tăng trở lại sau các diễn biến mới tại Trung Đông./.

Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,6 triệu đồng, tỷ giá trung tâm đi lên Giá vàng trong nước sáng 17/7 giảm từ 1,4 - 1,6 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 146,6 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 5 phiên liên tiếp.

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