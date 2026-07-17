Chứng khoán châu Á giảm mạnh do nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trong phiên chiều 17/7 khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ để chốt lời sau nhiều tháng tăng giá nhờ kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều người lo ngại giá cổ phiếu đã bị đẩy lên quá cao, trong khi chưa rõ khi nào các khoản đầu tư lớn vào AI mới đem lại lợi nhuận thực sự.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mất 4%, đóng cửa ở mức 64.141,12 điểm. Các cổ phiếu công nghệ lớn như Advantest, Tokyo Electron và SoftBank đều giảm hơn 7%, còn cổ phiếu của hãng sản xuất chip Kioxia lao dốc 16%.

Tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), chỉ số Taiex giảm 6,5% khi cổ phiếu của TSMC rớt 7,3%, dù vừa công bố lợi nhuận quý 2/2026 đạt mức kỷ lục và kế hoạch đầu tư thêm 100 tỷ USD vào Mỹ.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 3% xuống 3.764,15 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở thị trường Hong Kong (Trung Quốc) mất 2,1% xuống 24.505,38 điểm.

Theo chuyên gia Fawad Razaqzada của Forex.com, đà tăng cổ phiếu liên quan đến AI đang chững lại sau nhiều tháng tăng mạnh. Ông cho rằng nhà đầu tư ngày càng nghi ngờ về khả năng sinh lời của các khoản vốn khổng lồ đổ vào hạ tầng AI. Tuy nhiên, ông cho rằng đây có thể chỉ là nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh của thị trường.

Tâm lý bi quan tại châu Á còn chịu tác động từ Phố Wall, nơi cổ phiếu của Nvidia và Amazon giảm mạnh kéo chỉ số Nasdaq mất hơn 1%, trong khi cổ phiếu của Netflix lao dốc hơn 9% sau cảnh báo doanh thu tăng trưởng chậm lại.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 17/7, chỉ số VN-Index giảm 16,79 điểm xuống 1.787,45 điểm, HNX-Index tăng 3,38 điểm lên 291,7 điểm./.

VN-Index giảm gần 17 điểm, kết tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/7, VN-Index giảm 16,79 điểm xuống 1.787,45 điểm, tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 436,6 triệu đơn vị, giá trị 11.645,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên trước.