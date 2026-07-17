VN-Index giảm gần 17 điểm, kết tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp

Thị trường chứng khoán phiên 17/7 tiếp tục chịu áp lực bán trên diện rộng, khiến VN-Index giảm gần 17 điểm và chính thức đánh mất ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số ghi nhận tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp với mức giảm hơn 40 điểm.

Trên sàn HOSE, lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên khiến sắc đỏ chiếm ưu thế với 216 mã giảm, trong khi chỉ có 95 mã tăng. VN-Index có thời điểm lùi về vùng 1.780 điểm trước khi thu hẹp đà giảm trong những phút cuối phiên.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 16,79 điểm xuống 1.787,45 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 436,6 triệu đơn vị, với giá trị 11.645,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 50,8 triệu đơn vị, giá trị 1.121 tỷ đồng.

Áp lực giảm tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Bộ đôi VIC và VHM tiếp tục là những mã ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số khi lấy đi gần 7 điểm của VN-Index; trong đó, VIC giảm 1,4%, còn VHM giảm 1,6%. Ngoài ra, nhóm ngân hàng với CTG, VCB, MBB, TCB cũng chịu áp lực bán, cùng các cổ phiếu năng lượng như GAS, BSR.

Đáng chú ý, cổ phiếu VIC là mã gây tác động tiêu cực lớn nhất trong phiên khi lấy đi gần 4,9 điểm của chỉ số chung.



Nhóm dầu khí tiếp tục chịu áp lực chốt lời sau nhịp tăng mạnh trước đó. BSR giảm 4,2% xuống 24.900 đồng, là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong rổ VN30. PVD giảm 3,8%, PVS giảm 3,4%, PLX giảm 1,8%, trong khi PVC và PVB cũng đóng cửa dưới giá tham chiếu. OIL là một trong số ít cổ phiếu dầu khí duy trì được sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, VNM tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi của thị trường khi tăng 5% lên 59.000 đồng/cổ phiếu, trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Thanh khoản VNM đạt gần 13 triệu đơn vị, cao nhất kể từ tháng 3/2026; trong đó, khối ngoại mua ròng hơn 4,3 triệu đơn vị.

Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực như STB tăng hơn 2% lên 73.500 đồng, LPB tăng quanh 2%, PNJ tăng hơn 5% lên 43.000 đồng, THD tăng 8,4%, KLB tăng 3,6%, VPX tăng 2,6% và HCM tăng 2%.

Ở chiều giảm, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán, bất động sản, xây dựng, vận tải chịu áp lực lớn như SSI giảm 3%, FTS, CTS, VDS, CII, DIG, VCG, NKG, VSC giảm từ gần 3% đến hơn 5%. Một số mã như ACC, SBG và GIL đóng cửa tại mức giá sàn.

Khối ngoại gia tăng bán ròng trong phiên chiều với giá trị rút vốn đạt 679 tỷ đồng trên HOSE. Tuy nhiên, không có cổ phiếu nào bị bán ròng vượt 100 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, diễn biến có phần tích cực hơn khi chỉ số được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu lớn và đảo chiều tăng trong phiên chiều. Kết phiên, HNX-Index tăng 3,38 điểm lên 291,7 điểm. Thanh khoản đạt hơn 40,3 triệu đơn vị, giá trị 644,3 tỷ đồng.



THD là cổ phiếu hỗ trợ tốt nhất cho HNX-Index khi tăng hơn 6% lên 140.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu thanh khoản cao vẫn chịu áp lực như SHS giảm 3%, CEO giảm hơn 4%, BVS giảm gần 7%, MBS giảm gần 2%.

Trên thị trường UPCOM, UPCOM-Index tăng 0,76 điểm lên 127,38 điểm. Thanh khoản đạt hơn 22,2 triệu đơn vị, giá trị 211,6 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần giao dịch, VN-Index giảm 40,89 điểm, tương đương 2,23%, quay trở lại kiểm định vùng hỗ trợ được hình thành từ giữa tháng 6. Dù phiên trước đó chỉ số từng đảo chiều tăng hơn 22 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm, diễn biến phiên cuối tuần cho thấy áp lực cung vẫn hiện hữu.

Theo giới phân tích, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro trong ngắn hạn khi lực bán chưa hoàn toàn suy yếu. VN-Index đang quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.770-1.780 điểm sau ba tuần điều chỉnh liên tiếp, trong bối cảnh xu hướng tiếp theo vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận./.

Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index hồi phục hơn 46 điểm nhờ lực cầu bắt đáy Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 22,12 điểm lên 1.804,24 điểm, thanh khoản toàn thị trường đạt gần 20.900 tỷ đồng; trong đó riêng HoSE đạt khoảng 19.300 tỷ đồng.

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