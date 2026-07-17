Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,6 triệu đồng, tỷ giá trung tâm đi lên

Giá vàng trong nước sáng nay (17/7) tiếp tục giảm mạnh ở cả hai chiều mua và bán, trong khi đó tỷ giá trung tâm cộng thêm 11 đồng.

Vào thời điểm 10 giờ, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng đi xuống, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 142-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,4 đồng/lượng ở chiều chiều bán ra. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 3.980 USD/ounce, giảm 47 USD so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 126,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng gần 20 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.254 đồng/USD, tăng 111 đồng so với chốt phiên trước.

Trái ngược với tỷ giá trung tâm, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại không có biến động. Theo đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.030-26.440 đồng/USD (mua vào-bán ra); BIDV giao dịch ở mức 26.060-26.440 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.060-26.440 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng ngày 17/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 17/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).