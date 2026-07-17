Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu tăng gần 12% trong tuần

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên chiều 17/7 khi xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Thị trường đặc biệt quan ngại sau khi các cuộc giao tranh làm hạn chế hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Chiều 17/7, giá dầu Brent tăng 7 xu Mỹ, tương đương khoảng 0,08%, lên 84,30 USD/thùng vào lúc 13 giờ 32 phút (giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 16 xu Mỹ, tương đương 0,2%, lên 79,11 USD/thùng. Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu đều tăng gần 12%. Dầu Brent đang hướng tới tuần tăng giá thứ ba liên tiếp, còn dầu WTI có thể tăng tuần thứ hai liên tiếp.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, nguy cơ Biển Đỏ trở thành một điểm nóng mới gây gián đoạn nguồn cung đang khiến triển vọng thị trường dầu mỏ toàn cầu thêm phức tạp.

Ông cho rằng kịch bản rủi ro diễn ra đồng thời tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ đang khiến giá dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi yếu tố địa chính trị.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo rằng an ninh năng lượng vẫn là vấn đề đáng lo ngại và tình hình có thể trở nên nghiêm trọng nếu xung đột không sớm hạ nhiệt trong vài tuần tới.

Các chuyên gia của IG nhận định rằng nếu giữ được ngưỡng hỗ trợ hiện tại trên 70 USD/thùng, giá dầu WTI có thể tiếp tục vượt mức 80 USD/thùng./.

Giá dầu thế giới duy trì gần mức cao nhất 1 tháng do căng thẳng Mỹ-Iran Thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 6/2026 đã sụp đổ, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz khiến giá dầu duy trì ở mức cao.