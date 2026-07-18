Tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 3017/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đak Đoa, với tổng vốn đầu tư hơn 2.113 tỷ đồng.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây của tỉnh.

Dự án được triển khai tại xã KDang, tỉnh Gia Lai với quy mô 204ha. Trong số đó, diện tích dành cho đất sản xuất công nghiệp và kho bãi chiếm hơn 131 ha, tương đương khoảng 64,3% tổng diện tích; phần còn lại được bố trí cho hệ thống giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, khu dịch vụ, khu lưu trú chuyên gia và công nhân cùng các công trình phụ trợ khác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển khu công nghiệp hiện đại và bền vững.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là hơn 2.113 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm hơn 1.638 tỷ đồng; chi phí thiết bị hơn 100 tỷ đồng; các chi phí khác gần 275 tỷ đồng và khoảng 100 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo quyết định, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất. Khu công nghiệp Đak Đoa được quy hoạch theo định hướng là khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút các lĩnh vực chế biến sâu nông-lâm sản, công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Theo kế hoạch, dự án có thời hạn hoạt động không quá 70 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất. Tổng thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng kể từ khi có quyết định chấp thuận nhà đầu tư; trong đó, 12 tháng đầu sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất; 48 tháng tiếp theo tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn đầu của quá trình xây dựng sẽ hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là hạ tầng bảo vệ môi trường để đủ điều kiện tiếp nhận các dự án thứ cấp; sau đó hoàn thiện toàn bộ kết cấu hạ tầng và đưa khu công nghiệp vào khai thác.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng khuyến khích nhà đầu tư áp dụng công nghệ và thiết bị hiện đại trong quá trình triển khai dự án, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các lĩnh vực liên quan.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải cam kết triển khai đúng quy hoạch, tiến độ, ứng vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đúng các nội dung đã được chấp thuận.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp của tỉnh, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo thêm việc làm cho người lao động và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế về vị trí, quỹ đất và nguồn nguyên liệu của Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới./.

Gia Lai đầu tư 2 dự án điện mặt trời hơn 1.750 tỷ đồng Ngày 10/7, tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả đăng ký thực hiện hai dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức và Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh, với tổng vốn đầu tư hơn 1.750 tỷ đồng.

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