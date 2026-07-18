Kỷ nguyên mới của đầu tư mạo hiểm tại Mỹ

Sự trỗi dậy của các quỹ đầu tư như Spark Capital và Greenoaks đang tái định hình thung lũng Silicon thông qua những khoản đặt cược táo bạo vào các công ty trí tuệ nhân tạo và công nghệ vũ trụ, thay đổi hoàn toàn mô hình đầu tư truyền thống.

Ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm tại Mỹ đang trải qua một cuộc tái cấu trúc lịch sử khi các công ty khởi nghiệp duy trì trạng thái tư nhân lâu hơn, cho phép một thế hệ nhà đầu tư mới tham gia vào các giai đoạn tạo ra giá trị lớn nhất.

Năm 2025, các công ty khởi nghiệp tại Mỹ đã huy động được 321 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 84 tỷ USD vào năm 2016.

Cựu Chủ tịch quỹ Sequoia Capital, ông Michael Moritz đánh giá lượng tiền sẵn có hiện nay là "khổng lồ" so với trước đây, khiến các khoản đầu tư mạo hiểm giai đoạn muộn hiện nay có quy mô tương đương với những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng này là nhà đầu tư Yasmin Razavi đến từ Spark Capital. Bà là nhà đầu tư bên ngoài duy nhất nằm trong ban giám đốc của Anthropic.

Đầu năm 2023, Spark Capital đã thực hiện khoản đầu tư 75 triệu USD vào Anthropic - tấm séc lớn nhất mà quỹ này từng ký tại thời điểm đó. Hiện nay, cổ phần của Spark Capital ước tính trị giá khoảng 7 tỷ USD dựa trên mức định giá 965 tỷ USD mới nhất của Anthropic.

Sự thành công của mô hình đầu tư mới này còn được minh chứng qua trường hợp của SpaceX.

Ngày 12/6, các giám đốc điều hành của SpaceX đã thực hiện nghi thức gõ chuông cho đợt IPO trị giá 75 tỷ USD của công ty. Trước đó, từ năm 2008, nhà đầu tư Luke Nosek đến từ Founders Fund đã dẫn dắt khoản đầu tư 20 triệu USD vào SpaceX khi công ty này còn bị hoài nghi về khả năng phóng tên lửa giá rẻ. Sau đó, ông thành lập quỹ Gigafund và tiếp tục đầu tư hơn 1 tỷ USD vào SpaceX, giúp giá trị cổ phần tăng lên hàng chục tỷ USD.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư Neil Mehta đến từ Greenoaks cũng củng cố vị thế dẫn đầu trong bùng nổ AI khi đồng dẫn đầu vòng gọi vốn định giá Anthropic ở mức 965 tỷ USD vào đầu năm nay.

Dù việc trả giá cao cho các công ty khởi nghiệp "nóng" nhất mang lại rủi ro lớn hơn so với cách tiếp cận truyền thống, nhưng những khoản đặt cược đi ngược lại số đông vào các công ty như SpaceX hay Anthropic đã đưa một nhóm các nhà đầu tư mới lên đỉnh cao của thế giới tài chính.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng so với thời kỳ của các quỹ như Kleiner Perkins, vốn thường chỉ viết những tấm séc nhỏ hơn và đưa công ty lên sàn chứng khoán trong vòng năm năm./.

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