UOB FinLab hỗ trợ cộng đồng doanh nhân nữ khai thác sức mạnh AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực quan trọng của chuyển đổi số, việc trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ cho đội ngũ nữ lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng cấp thiết.

Đây cũng là mục tiêu của chương trình "Nữ lãnh đạo doanh nghiệp: Khám phá và triển khai AI" do UOB FinLab tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước mở rộng sáng kiến Womenpreneur tại Việt Nam nhằm hỗ trợ cộng đồng nữ doanh nhân nâng cao năng lực quản trị và nắm bắt cơ hội tăng trưởng mới.

Đưa AI từ thử nghiệm vào thực tiễn doanh nghiệp

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hơn 20% doanh nghiệp tại Việt Nam do phụ nữ làm chủ và hơn 50% doanh nghiệp có phụ nữ tham gia sở hữu. Cùng với vai trò ngày càng lớn trong hoạt động điều hành và hoạch định chiến lược, nữ doanh nhân đang trở thành lực lượng đóng góp quan trọng cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Trong khi đó, AI nổi lên như một công cụ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và cải thiện chất lượng ra quyết định. Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2026 của UOB, 81% doanh nghiệp tại Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng AI ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế do phải cân đối hiệu quả đầu tư, bảo mật dữ liệu, năng lực nội bộ và yêu cầu tuân thủ.

Ông Shannon Lung, Giám đốc Cấp cao FinLab và Mạng lưới Đối tác chiến lược, Ngân hàng UOB cho biết phần lớn doanh nghiệp hiện không còn đặt câu hỏi AI có quan trọng hay không, mà tập trung vào việc triển khai AI hiệu quả, an toàn và tạo ra giá trị kinh doanh thực tế. Thông qua UOB FinLab, ngân hàng mong muốn giúp các nữ lãnh đạo tiếp cận kiến thức, chuyên gia và hệ sinh thái đối tác để tự tin thúc đẩy đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và tăng trưởng dài hạn.

Ông Shannon Lung, Giám đốc Cấp cao FinLab và Mạng lưới Đối tác chiến lược, Ngân hàng UOB. (Ảnh: Vietnam+)

Là nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp của UOB, UOB FinLab tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận kiến thức, chuyên gia, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp trong ASEAN. Kể từ khi ra đời năm 2015, nền tảng này đã hỗ trợ hơn 40.000 doanh nghiệp trong khu vực tiếp cận các nguồn lực phục vụ chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2023, UOB FinLab đã triển khai nhiều chương trình về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và mở rộng kinh doanh khu vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Mở rộng cơ hội cho cộng đồng nữ doanh nhân

Đối với cộng đồng nữ doanh nhân, sáng kiến Womenpreneur được xây dựng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo nâng cao năng lực kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Khởi nguồn từ các chương trình hỗ trợ nữ doanh nhân từ năm 2021, Womenpreneur đã phát triển thành nền tảng kết nối các nữ lãnh đạo với mạng lưới chuyên gia, cố vấn và đối tác của UOB trên khắp ASEAN.

(Ảnh: TTXVN)

Thông qua các hoạt động đào tạo, cố vấn và kết nối cộng đồng, Womenpreneur giúp doanh nghiệp tiếp cận kiến thức, giải pháp thực tiễn về tài chính, xây dựng thương hiệu, tiếp thị, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong khu vực. Riêng tại Singapore, sáng kiến này đã thu hút hàng trăm nữ doanh nhân tham gia mỗi năm.

Theo UOB, việc đưa Womenpreneur đến Việt Nam sẽ giúp các nữ lãnh đạo doanh nghiệp mở rộng cơ hội học hỏi, kết nối và tiếp cận sâu hơn với mạng lưới nguồn lực, đối tác và cơ hội kinh doanh trong ASEAN.

Đánh giá cao vai trò của các chương trình nâng cao năng lực dành cho nữ doanh nhân, bà Đặng Thị Luận, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) cho rằng, chương trình này là sáng kiến thiết thực, góp phần kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái, giúp các nữ lãnh đạo doanh nghiệp tự tin hơn trong hành trình ứng dụng AI, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững./.

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