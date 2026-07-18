Hơn 1.000 doanh nghiệp sẽ góp mặt tại triển lãm thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến

Từ 6/8 đến 8/8 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) sẽ diễn ra Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026. Sự kiện do Công ty VINEXAD tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (FFA) và Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA).

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 là triển lãm quốc tế thường niên kết hợp hai chuyên ngành Thực phẩm, Đồ uống và Thiết bị-Công nghệ chế biến, bao bì, được tổ chức liên tục từ năm 1996 tại Việt Nam.

Không chỉ là nơi hội tụ các sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến, Vietfood & Beverage-ProPack Vietnam 2026 còn là nền tảng xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần kết nối doanh nghiệp, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành thực phẩm, đồ uống Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Theo đại diện Ban tổ chức, triển lãm năm nay đạt quy mô ấn tượng với hơn 1.400 gian hàng của hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với điểm nhấn là các mắt xích trong chuỗi giá trị ngành thực phẩm và đồ uống, từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, chế biến, bao bì, logistics đến hệ thống phân phối và bán lẻ.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, cập nhật xu hướng thị trường, tiếp cận công nghệ mới và mở rộng mạng lưới kinh doanh trong nước cũng như quốc tế.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mới, Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam còn là diễn đàn để doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và tiếp cận những giải pháp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường không ngừng thay đổi.

Trong bối cảnh ngành thực phẩm và đồ uống đang chuyển mình theo hướng xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn, Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy hợp tác, đầu tư và phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình nâng tầm thương hiệu Việt và chinh phục những thị trường mới./.

Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối cộng đồng F&B thông qua chuỗi hội thảo, tọa đàm, chương trình kết nối doanh nghiệp và các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Mở đầu chuỗi hoạt động là Hội thảo quốc tế "Xây dựng giá trị cao cấp trong F&B: Từ bản sắc thương hiệu đến kênh phân phối và bao bì" (chiều 06/08/2026). Tiếp đó, Hội thảo chuyên ngành "Chuyển đổi xanh, Công nghệ số và Dinh dưỡng bền vững" (sáng 07/08/2026). Trong chiều 07/08/2026, Hội thảo"Quản trị tuân thủ bao bì thực phẩm trong bối cảnh mới." Song song đó, Cuộc thi đầu bếp dành cho các tài năng trẻ - Young Chefs Challenge: Đấu trường ẩm thực, được tổ chức lần thứ 2 với sự phối hợp của Học viện Hướng Nghiệp Á Âu và Trường Kinh tế - Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (CET), sẽ là sân chơi để các đầu bếp trẻ thể hiện kỹ năng, phát huy sự sáng tạo trong chế biến món ăn, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành thực phẩm - dịch vụ ẩm thực.

Triển lãm quốc tế về công nghệ chế biến và đóng gói sắp diễn ra tại Hà Nội Với diện tích trưng bày hơn 4.000m², ProPak Hanoi 2026 sẽ giới thiệu các công nghệ, thiết bị thế hệ mới trong chuỗi cung ứng sản xuất, tập trung vào các ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, logistics.