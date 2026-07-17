Trung Quốc áp thuế tiêu thụ với pin lithium-ion và tấm pin năng lượng mặt trời

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 17/7 đã ra thông báo áp thuế tiêu thụ đối với một số sản phẩm pin trước đây được miễn thuế, bao gồm pin lithium-ion và tấm pin năng lượng Mặt Trời.

Theo thông báo, từ ngày 1/9, Trung Quốc sẽ áp mức thuế tiêu thụ 2% đối với các sản phẩm pin, bao gồm pin lithium sơ cấp và pin lithium-ion. Mức thuế này sẽ tăng lên 4% kể từ ngày 1/9/2027. Đối với pin năng lượng Mặt Trời, thuế tiêu thụ đặc biệt 2% sẽ được áp dụng từ ngày 1/4/2027 và tăng lên 4% sau một năm đó.

Một số sản phẩm sẽ được miễn thuế tiêu thụ trong giai đoạn từ ngày 1/9/2026 đến hết năm 2028, gồm pin natri-ion, pin thể rắn, pin nhiên liệu và một số loại pin năng lượng Mặt Trời công nghệ cao.

Theo quy định ban hành năm 2015, Trung Quốc hiện đang áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt 4% đối với các sản phẩm pin nói chung, nhưng pin lithium-ion, pin năng lượng Mặt Trời, pin nhiên liệu và pin lithium sơ cấp được miễn thuế.

Pin lithium-ion là loại pin có thể sạc lại, được sử dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm, từ xe điện đến điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

Thời gian qua, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát tình trạng dư thừa công suất công nghiệp trong nhiều lĩnh vực, trong đó có pin xe điện và pin năng lượng Mặt Trời, trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu./.

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