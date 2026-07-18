Cà Mau tăng cường giải pháp xuất khẩu tạo đà cho tăng trưởng kinh tế

Tại Cà Mau những tháng đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Cà Mau đã tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Để giữ vững đà xuất khẩu trong thời gian tới tạo đà cho tăng trưởng hai con số, chính quyền địa phương Cà Mau đã đẩy mạnh nhiều giải pháp; trong đó, thúc đẩy xúc tiến thương mại nước ngoài, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến nâng cao giá trị gia tăng

Gỡ khó cho doanh nghiệp

Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, tính từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,316 tỷ USD, tăng 14,21% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu thủy sản đóng vai trò quan trọng, với sản lượng chế biến tôm và thủy sản đạt trên 195.000 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ với kim ngạch 1,111 tỷ USD, chiếm hơn 84% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến Thủy sản Minh Phú-Khánh An, từ đầu năm đến nay đơn vị đã xuất khẩu tôm đạt doanh thu 137,45 tỷ đồng, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt khoảng 9.000 tấn.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến Thủy sản Minh Phú-Khánh An Phan Văn Tâm thông tin cuối tháng 6 vừa qua đã đưa vào hoạt động nhà máy chế biến thủy sản có quy mô 4,95 ha, được đầu tư hiện đại có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng với công suất thiết kế 35.000 tấn sản phẩm/năm.

Chế biến thủy sản xuất khẩu. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Cũng theo ông Phan Văn Tâm, hiện công ty từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý và thuê chuyên gia độc lập đến nhà máy đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế như: HACCP, HALAL, ISO 22000, BRC, BAP, ACC, ASC, IFS....

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay vẫn là nguồn nhân lực, do đó công ty đề xuất với địa phương có giải pháp hỗ trợ tìm kiếm nguồn nhân lực trên 3.000 lao động để đảm bảo nhà máy hoạt động hết công suất.

Để giải bài toán về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo cho đơn vị chức năng tiến hành hỗ trợ tuyên truyền tìm kiếm nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường hỗ trợ doanh nghiệp tuyên truyền tuyển dụng lao động các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Tô Minh Đương cho biết để đảm bảo cho tăng trưởng hai con cuối năm 2026, Sở Công Thương tỉnh đã chủ động đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các cụm công nghiệp, góp phần giữ vững hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Sở Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Công Thương tăng cường xúc tiến thương mại Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như: CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU) UKVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh) và RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực).

Ngành sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau nhất là trên lĩnh vực thủy sản tham gia các hội chợ quốc tế, kết nối giao thương và quảng bá các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đa dạng hoá thị trường xuất khẩu như mở rộng xuất khẩu sang EU, Trung Ðông, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đẩy mạnh giải pháp

Cà Mau ứng dụng công nghệ trong xây dựng vùng nguyên liệu tôm phục vụ cho xuất khẩu. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tỉnh Cà Mau đang tập trung đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đạt 2,8 tỷ USD.

Tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trọng tâm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao.

Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Cà Mau Huỳnh Công Quân cho hay sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển xuất khẩu, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, đổi mới và xây dựng có hiệu quả chương trình xúc tiến mời gọi đầu tư, trong đó chú trọng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất xuất khẩu. Tiến hành kêu gọi đầu tư doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ logistics phục vụ xuất khẩu, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới thân thiện với môi trường.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cũng cho biết, sở phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu an toàn đạt chuẩn, tập trung với quy mô lớn.

Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng phát triển các chuỗi cung ứng nông sản an toàn, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất chất lượng vật tư đầu vào của các hoạt động trồng trọt, nuôi trồng thủy sản gắn với chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm xuất khẩu. Bên cạnh đó, tổ chức hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân xây dựng vùng sản xuất nông sản an toàn như: VietGAP, GlobalGAP), các tiêu chuẩn Naturland, EU Organic, ASC, BAP.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho biết, Cà Mau sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để thu hút, phát triển các dự án đầu tư phục vụ chế biến xuất khẩu; tăng cường hỗ trợ phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, phối hợp với cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền quảng bá hình ảnh sản phẩm của tỉnh Cà Mau.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, đổi mới xúc tiến thương mại, phân phối hàng hóa qua nền tảng số, xuất khẩu thông qua các kênh thương mại điện tử.

Tỉnh Cà Mau ưu tiên thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, đặc biệt là công nghệ chế biến gắn với vùng nguyên liệu để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu.

Đồng thời, tỉnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Cà Mau đang phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2026 cũng như tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030./.

Cà Mau chủ động gỡ khó khăn, thúc giải ngân vốn đầu tư công Tính đến hết tháng 6/2026, tỉnh Cà Mau đã giải ngân hơn 3.068 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 30,6% kế hoạch và cao hơn mức bình quân chung của cả nước.