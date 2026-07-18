Khánh Hòa thu hút các “sếu đầu đàn” vào 4 lĩnh vực trọng điểm

Để khai thác tiềm năng, dư địa sẵn có, tỉnh Khánh Hòa đã và đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các “sếu đầu đàn” đầu tư vào 4 lĩnh vực trọng điểm.

Đó là công nghiệp, năng lượng, du lịch-dịch vụ và đô thị-xây dựng. Qua đó để tạo đột phá tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa tỉnh trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Nhiều đột phá mới

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, tỉnh luôn xác định xúc tiến đầu tư phải gắn với các định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ là lựa chọn mang tính chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, để khai thác tốt nhất “nội lực” và thu hút tối đa “ngoại lực” cho đầu tư và phát triển, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, nhiều chương trình, đề án xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với các hiệp hội, các tổ chức quốc tế rất có hiệu quả.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay đã có 8 lượt nhà đầu tư, doanh nghiệp “đặt chân” đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án thuộc thế mạnh của tỉnh như nhà máy điện khí LNG, điện năng lượng tái tạo; hạ tầng, giao thông; giáo dục; tổng kho xăng dầu.

Nhà máy sửa chữa, đóng mới các loại tàu biển và gia công các kết cấu thép của Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam đang hoạt động tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài luôn được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa quan tâm, quảng bá rộng rãi môi trường đầu tư, cung cấp thông tin xúc tiến đầu tư đến các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự các nước tại Việt Nam. Qua đó thúc đẩy kết nối hợp tác để thu hút các dự án FDI đầu tư vào tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Minh cho biết thêm thực hiện phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp,” thời gian qua trung tâm đã chủ động, linh hoạt trong triển khai các hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giúp các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, khơi thông các thủ tục pháp lý trong quá trình kinh doanh.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc cho 6 nhà đầu tư, trực tiếp hướng dẫn thủ tục đầu tư/đăng ký kinh doanh cho 98 nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đặc biệt, tỉnh đã thu hút 75 dự án đầu tư/75 doanh nghiệp; trong đó, có 64 dự án đã hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động; 9 dự án đang hoàn thành thủ tục pháp lý và 2 dự án đã được thỏa thuận địa điểm và đang hoàn tất thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Trung tâm cũng hỗ trợ trên 90 lượt doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh tại 8 sự kiện quan trọng diễn ra trong và ngoài nước. Đồng thời, hỗ trợ 46 lượt doanh nghiệp tham gia 3 sự kiện du lịch lớn trong nước.

Trung tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư; phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 và xây dựng cơ sở dữ liệu số cho 231 dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút 23 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký trên 42.000 tỷ đồng; có 1.641 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng trên 9% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 28.000 tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán và tăng 82,1%. Các lĩnh vực tiếp tục thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài.

Đa dạng hóa hình thức xúc tiến đầu tư

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 1236/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh năm 2026.

Đây là trợ lực lớn để tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư, thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, góp phần đưa “4 trụ cột” mà tỉnh đã xác định trong giai đoạn 2026-2030 là: công nghiệp; năng lượng; du lịch- dịch vụ và đô thị-xây dựng bức tốc phát triển, tạo đà tăng trưởng, đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Biển Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) là điểm đến được du khách trong nước và quốc tế yêu thích. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Khánh Hòa tiếp tục đa dạng hóa các hình thức và nội dung xúc tiến đầu tư gắn với chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số các dự án kêu gọi đầu tư, thực hiện số hóa các ấn phẩm xúc tiến đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư để nhà đầu tư dễ dàng tra cứu, đánh giá và ra quyết định đầu tư.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung đổi mới, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại liên vùng, liên kết khu vực, các hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu nhằm hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư, tạo sự kết nối, lan tỏa giữa khu vực vốn đầu tư FDI và khu vực kinh tế trong nước. Tập trung xúc tiến với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hoa Kỳ, các nước Châu Âu.

Song song đó, mở rộng tiếp cận thông tin thị trường mới, tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư, tìm kiếm đối tác đầu tư đầy tiềm lực tại các quốc gia khu vực Trung Đông.

Đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu tại các thị trường mới, tiềm năng, đặc biệt là thị trường Halal; giúp doanh nghiệp cập nhật kịp thời những thông tin, hướng dẫn các quy trình về cấp chứng nhận Halal để xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này.

Lợi thế rất lớn đối với Khánh Hòa đó là hoạt động du lịch.Để tiếp tục khai thác hiệu quả và bền vững ngành công nghiệp không khói này, tỉnh Khánh Hòa cũng đang thúc đẩy liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ trong chuỗi giá trị sản phẩm du lịch; đẩy mạnh phối hợp liên vùng, liên địa phương, hình thành chuỗi giá trị, sản phẩm du lịch và xây dựng môi trường du lịch thân thiện, hấp dẫn.

Hiện nay, Khánh Hòa đang quyết liệt triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, đẩy nhanh tốc độ phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế. Đồng thời tăng cường thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh với thị trường các nước như Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga..; tiếp tục tổ chức đón tiếp các đoàn của doanh nghiệp lữ hành nước ngoài đến tìm hiểu, khảo sát các điểm đến, tour du lịch trên địa bàn tỉnh.

Để tạo đột phá tăng trưởng mới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, cải cách và đơn giản hóa quy trình và thủ tục đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư để tạo sức hấp dẫn của Khánh Hòa, là điểm ưu tiên cần đến của các nhà đầu tư chiến lược.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết sau khi việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và công bố; 118 đồ án quy hoạch phân khu, đô thị, nông thôn đã được phê duyệt, việc thu hút đầu tư của tỉnh có chuyển biến rất tích cực.

Với tín hiệu trên, trong giai đoạn tới tỉnh phấn đấu thu hút tối thiểu 2 dự án FDI có mức vốn đầu tư từ 100 triệu USD trở lên./.

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