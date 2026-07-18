Nhà đầu tư Kazakhstan muốn xây nhà máy chế biến 1 triệu tấn vỏ trấu ở Đồng Tháp

Ngày 18/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm việc với Đại sứ Cộng hoà Kazakhstan tại Việt Nam về đầu tư xây dựng nhà máy chế biến 1 triệu tấn vỏ trấu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thành năng lượng điện và hợp chất sắt silic chống gỉ, đặt tại Đồng Tháp.

Ông Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam cho biết mục tiêu dự án này là phát triển kinh tế phát triển năng lượng, nông nghiệp và công nghệ cao, dự kiến sẽ sử dụng phế phẩm nông nghiệp, cụ thể là 1 triệu tấn trấu/năm, để sản xuất hai sản phẩm là điện và hợp chất, hợp kim sắt silic, bằng cách thu mua nguyên liệu vỏ trấu tại 4 tỉnh của Việt Nam là Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp.

Để thực hiện được dự án, phía nhà đầu tư Kazakhstan cần có sự phối hợp giữa nông dân, hợp tác xã và đơn vị vận tải và chính quyền địa phương 3 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp.

Ông Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam nêu các tiêu chí cần được hỗ trợ của các nhà đầu tư Kazakhstan. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Vị trí xây dựng nhà máy phải đảm bảo được 3 tiêu chí lớn của doanh nghiệp đầu tư là thuận lợi trong giao thông đường thủy để vận chuyển lượng trấu lớn, gần đường dây điện cao thế để tải điện hoà vào mạng lưới điện quốc gia, với công suất 160MW, và nhà máy được nằm giữa vùng nguyên liệu trấu của 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ.

Đồng thời, chính quyền địa phương hỗ trợ để các nhà đầu tư nhà máy chế biến trấu được kết nối với các nhà máy xay xát lúa gạo lớn của tỉnh, để có thể tiến hành thoả thuận nén vỏ trấu còn ¼ thể tích, thành khối 400kg/khối, thuận tiện cho việc vận chuyển và bốc dỡ.

Phía nhà đầu tư cũng mong muốn kết nối với đơn vị vận tải có đội ngũ tàu sông lớn, giúp vận chuyển nguyên liệu dễ dàng.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chia sẻ Đồng Tháp có lợi thế rất lớn về phát triển nông nghiệp; trong đó có sản xuất lúa gạo.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp cũng đang đẩy mạnh đầu tư và phát triển cụm công nghiệp có nhà máy kỹ thuật chuyên sâu, phát triển điện gió, điện mặt trời.

Hiện Đồng Tháp có khoảng 611.000ha sản xuất lúa mỗi năm, 68 doanh nghiệp xay xát lúa gạo, cho ra hơn 3 triệu tấn gạo/năm, 600.000 tấn vỏ trấu/năm.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chia sẻ năng lực cung ứng vỏ trấu của tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Trong số đó, các nhà máy xay xát lúa gạo sử dụng 300.000 tấn vỏ trấu mỗi năm để phục vụ cho đốt làm nhiên liệu phục vụ hoạt động của nhà máy tại chỗ và tạo viên nén trấu, cung ứng cho các nhà máy sản xuất công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận.

Số lượng vỏ trấu còn lại hiện cần được xử lý để không lãng phí nguồn phụ phẩm có ích này. Giá vỏ trấu trên thị trường hiện nay dao động từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/kg, được các doanh nghiệp vận chuyển bằng đường thủy.

Hiện hai nơi thuận tiện để xây dựng nhà máy chế biến vỏ trấu là khu công nghiệp Lai Vung 260ha, và cụm công nghiệp Định An 49ha. Nhưng chỉ có khu công nghiệp Lai Vung chưa có nhà máy xử lý, chế biến vỏ trấu thành sản phẩm công nghiệp giá trị cao.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Thành Diệu giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp xem xét vị trí phù hợp với 3 tiêu chí của các nhà đầu tư Kazakhstan.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp khảo sát diện tích cho phép thi công tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thúc đẩy tiến độ kêu gọi đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp.

Đây là dự án xử lý phụ phẩm nông nghiệp và chế biến thành sản phẩm giá trị cao, góp phần nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm lúa gạo của tỉnh Đồng Tháp./.

Cần Thơ và Kazakhstan mở triển vọng hợp tác năng lượng, nông nghiệp Theo ông Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam, buổi làm việc với thành phố Cần Thơ mở ra triển vọng hợp tác ở các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và vận tải giữa các đối tác hai bên.