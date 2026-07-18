Trung Quốc phản đối việc chính phủ Anh quốc hữu hóa British Steel

Liên quan đến việc chính phủ Anh tuyên bố quốc hữu hóa British Steel, tiếp quản công ty do Tập đoàn Kính Nghiệp (Jingye) của Trung Quốc kiểm soát, trong thông cáo ngày 18/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, vấn đề này đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Trung Quốc.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thông cáo nêu rõ cách thức xử lý vấn đề này của Anh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quan điểm của các nhà đầu tư Trung Quốc về môi trường đầu tư của Anh và nhận thức của người dân Trung Quốc về uy tín của chính phủ Anh. Trung Quốc và Anh có hiệp định bảo hộ đầu tư, các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư phải được bảo vệ đầy đủ theo pháp luật.

Trung Quốc kêu gọi Anh nghiêm túc tôn trọng các nguyên tắc thị trường và tinh thần thỏa thuận, tìm ra phương án giải quyết, bao gồm cả cách thức bồi thường mà hai bên đều chấp nhận được.

Trung Quốc ủng hộ các doanh nghiệp sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình và đang theo dõi sát sao diễn biến. Nếu cần thiết, Trung Quốc sẽ có những biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình.



Trước đó, ngày 17/7, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này kiên quyết phản đối và bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ trước quyết định của chính phủ Anh về việc quốc hữu hóa British Steel.



Quyết định quốc hữu hóa British Steel được Chính phủ Anh thông báo ngày 16/7 nhằm bảo vệ năng lực sản xuất thép trong nước, sau khi tập đoàn Kính Nghiệp có kế hoạch đóng cửa các lò cao tại nhà máy Scunthorpe.

Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh cho biết quyết định này sẽ giúp bảo vệ hàng nghìn việc làm, đồng thời bảo đảm nguồn cung thép sản xuất trong nước phục vụ các dự án hạ tầng lớn và ngành công nghiệp quốc phòng, qua đó đáp ứng lợi ích chiến lược của quốc gia.

London cũng dự kiến sẽ tiến hành một cuộc đánh giá độc lập để xác định liệu có bồi thường cho tập đoàn Kính Nghiệp hay không./.





Nippon Steel đầu tư 350 triệu USD nâng cấp lò cao của U.S. Steel Theo U.S. Steel, việc thay lớp lót cho lò cao số 14 tại nhà máy Gary Works, nơi sản xuất gang cho thép cường độ cao, là nhiệm vụ "bảo trì thiết yếu" nhằm bảo đảm năng lực và công suất sản xuất gang.

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