Tây Ninh huy động 177.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng, tăng cường kết nối vùng

Theo Tỉnh ủy Tây Ninh, giai đoạn 2025-1030, tỉnh đặt mục tiêu huy động khoảng 177.000 tỷ đồng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm khoảng 60%, tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, lấy hạ tầng giao thông làm động lực mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các vùng động lực là yêu cầu tất yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Sau hợp nhất, Tây Ninh có quy mô diện tích, dân số và không gian phát triển lớn hơn, giữ vai trò kết nối vùng Đông Nam Bộ với Vương quốc Campuchia và Đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định các trục động lực, hành lang kinh tế và cực tăng trưởng mới, tạo nền tảng tái cấu trúc không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và phát huy các lợi thế mới của địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tỉnh ủy Tây Ninh, kết quả huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng hiện chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển.

Nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư các công trình trọng điểm rất lớn; việc thu hút vốn ngoài ngân sách vào các lĩnh vực giao thông, logistics, cảng thủy nội địa, hạ tầng công nghiệp và đô thị còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư ở một số dự án còn kéo dài, ảnh hưởng tiến độ và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Để tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về đột phá huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực phát triển.

Tỉnh xác định lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ hiệu quả ngoại lực; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, đa dạng hóa nguồn vốn và ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển giao thông, logistics, cảng thủy nội địa, hạ tầng công nghiệp, đô thị và các công trình động lực.

Tây Ninh sẽ huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao; ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, logistics, cảng cạn, cảng thủy nội địa, hạ tầng năng lượng, công nghệ và các công trình liên kết vùng; từng bước hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối các khu, cụm công nghiệp, cửa khẩu, trung tâm logistics, đô thị động lực với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.

Đồng thời, tỉnh phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, không gian phát triển mới và các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư, mở rộng dư địa tăng trưởng, hướng tới trở thành trung tâm kết nối giao thương, logistics và phát triển công nghiệp quan trọng của khu vực phía Nam.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện các tuyến giao thông chiến lược, các trục động lực và hệ thống logistics; phát triển đồng bộ kết nối đường bộ với đường thủy nội địa, cửa khẩu, khu công nghiệp và đô thị; nâng tĩnh không các cầu, nạo vét luồng tuyến, phát triển cảng thủy nội địa và bến hàng hóa trên các tuyến sông Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ và Soài Rạp nhằm nâng cao năng lực vận tải thủy, giảm áp lực cho giao thông đường bộ. Tỉnh cũng phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đạt trên 95%, tất cả các công trình trọng điểm được kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng; giảm từ 10-15% chi phí logistics, nâng cao năng lực kết nối liên vùng và sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Giai đoạn 2025-2030, Tây Ninh tập trung hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, chiến lược như đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đường Tân An - Bình Hiệp, trục kết nối Long An - Tân Ninh, tuyến kết nối hành lang công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Xuyên Á, ĐT.827E kết nối Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Tháp,…; đồng thời phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án do Trung ương đầu tư như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, nâng cấp Quốc lộ 62, mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và tuyến CT.02 Đức Hòa - Mỹ An, góp phần tăng cường kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển mới.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm, trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai với trọng tâm huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực phát triển.

Trong đó, tỉnh tập trung nguồn lực triển khai các công trình, dự án trọng điểm theo lộ trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công; tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đầu tư xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với liên kết vùng; huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và các công trình hạ tầng trọng điểm theo kế hoạch./.

Tây Ninh: Khẳng định vị thế đầu tàu tăng trưởng tại khu vực phía Nam Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết quan trọng, được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý vững chắc và nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.