Đà Nẵng hướng tới trở thành điểm đến mới của ngành bán dẫn toàn cầu

Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành với lộ trình 3 giai đoạn, từng bước hướng đến hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam tự chủ, có năng lực dẫn đầu ở một số công đoạn, phân khúc của chuỗi sản xuất.

Trong mục tiêu chung của cả nước, Đà Nẵng phấn đấu trở thành 1 trong 3 trung tâm vi mạch bán dẫn lớn của Việt Nam với khoảng 5.000 nhân lực chất lượng cao được đào tạo đáp ứng được yêu cầu công việc trên toàn cầu.

Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn với nhiều chính sách ưu đãi, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư

Thành phố Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng hệ sinh thái bán dẫn gắn với đổi mới sáng tạo toàn cầu, từng bước khẳng định vị thế trung tâm vi mạch bán dẫn và công nghệ cao của khu vực miền Trung, tham gia sâu hơn vào chuỗi bán dẫn toàn cầu.

Đà Nẵng đang thu hút đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm thử chíp. Ngành công nghiệp bán dẫn Đà Nẵng gắn với công nghiệp điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Phòng thí nghiệm đóng gói vi mạch bán dẫn (VSAP Lab), tập trung vào mảng đóng gói tiên tiến ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển những công nghệ lõi, từ đó có thể đưa vào sản xuất. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Sau 3 năm triển khai phát triển ngành vi mạch bán dẫn, Đà Nẵng đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Thành phố cũng tận dụng các cơ chế mới như: Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo để tạo động lực cho ngành vi mạch bứt phá.

Theo ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, Luật Công nghiệp công nghệ số trao cho Đà Nẵng quyền được hỗ trợ trực tiếp cho từng dự án.

Hiện nay, chính quyền thành phố cũng đang dự thảo các chính sách chuyển từ hỗ trợ chung sang hỗ trợ trực tiếp cho từng dự án bán dẫn, với mức hỗ trợ dự kiến lên đến hàng trăm tỷ đồng và được phân theo các nhóm dự án thiết kế, đóng gói, kiểm thử và sản xuất chíp. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực ngành vi mạch bán dẫn vẫn là thách thức lớn đối với việc thu hút nhà đầu tư.

Hiện nay, điểm nghẽn lớn nhất của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung là số lượng doanh nghiệp bán dẫn trong nước còn hạn chế. Theo Trung tâm Hỗ trợ sản xuất thử chíp quốc gia, trong giai đoạn 2026-2027, Trung tâm sẽ hỗ trợ 100% chi phí sản xuất thử chíp cho các dự án đủ điều kiện. Đồng thời các startup, viện nghiên cứu và trường đại học tiếp cận công đoạn thiết kế, phần mềm và quy trình sản xuất thử, tạo điều kiện để các ý tưởng nhanh chóng được thương mại hóa.

Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sản xuất thử chíp quốc gia cho biết, Trung tâm được thành lập nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học thực hiện hóa thiết kế chíp thành sản phẩm thực tế trong thời gian ngắn với chi phí thấp. Sự ra đời và những hỗ trợ cụ thể của Trung tâm được xem là cơ hội vàng để các doanh nghiệp, đặc biệt là các startup và các đơn vị nghiên cứu rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

Xác định công nghiệp bán dẫn là một trong những định hướng chiến lược, Đà Nẵng chủ động xây dựng hệ sinh thái, hoàn thiện cơ chế chính sách và môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định Đà Nẵng có hạ tầng sẵn sàng, chính sách thông thoáng và vị trí địa lý đắc địa tại Khu Công nghệ cao cũng như các khu công nghệ số.

Đồng thời, thành phố cũng xây dựng các khung chính sách hỗ trợ tốt nhất dành cho các nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn và điện tử công nghệ cao.

Thời gian tới, Đà Nẵng cũng chủ động thúc đẩy liên kết nguồn nhân lực trên địa bàn miền Trung để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Tham gia sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Với lực lượng lao động trẻ, chất lượng cao, môi trường đầu tư thuận lợi và nền tảng ban đầu đã được hình thành, Đà Nẵng có nhiều điều kiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn sang khu vực Đông Nam Á đang mở ra cơ hội để Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các xu hướng công nghệ như đóng gói tiên tiến, thiết bị đeo thông minh, kinh tế tầm thấp, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (IoT) được đánh giá sẽ định hình sự phát triển của ngành điện tử trong thời gian tới.

Ưu tiên những lĩnh vực có lợi thế phát triển theo chiều sâu, Đà Nẵng sẽ dần dịch chuyển sang xây dựng hệ sinh thái bán dẫn đồng bộ, kết nối chuỗi giá trị từ thiết kế sang hỗ trợ sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử đến thương mại hóa sản phẩm.

Trung tâm Hỗ trợ sản xuất thử chíp quốc gia cùng các phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất thử sẽ góp phần hoàn thiện những mắt xích còn thiếu, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến sản xuất. Đồng thời nâng cao năng lực tham gia của Đà Nẵng trong hệ sinh thái bán dẫn và điện tử thông minh của Việt Nam cũng như khu vực.

Đà Nẵng hiện có Phòng thí nghiệm đóng gói vi mạch bán dẫn (VSAP Lab) đang phát triển theo 4 mô hình gồm giải pháp toàn diện từ thiết kế đến sản xuất, phát triển sản phẩm gắn với sở hữu trí tuệ để chuyển giao công nghệ, chuyển giao sản xuất, tập trung vào mảng đóng gói tiên tiến ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển những công nghệ lõi, từ đó có thể đem vào sản xuất.

Ông Dương Minh Tiến, Giám đốc Nghiên cứu phát triển VSAP Lab cho biết, mô hình của VSAP Lab đi từ phòng thí nghiệm đến sản xuất, không phải nghiên cứu thuần túy.

VSAP Lab có khả năng thiết kế và sở hữu sản phẩm, cung cấp những giải pháp công nghệ vi mạch bán dẫn tốt nhất cho khách hàng. Thành phố Đà Nẵng có nhiều mô hình hỗ trợ cho ngành bán dẫn, hay các chính sách về sandbox, VSAP Lab cũng mong muốn có những chính sách cho xuất nhập khẩu để giảm một phần chi phí, tạo ra lợi thế cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng.

Đón cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đánh giá về tiềm năng phát triển ngành bán dẫn của Đà Nẵng, ông Đặng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng Đà Nẵng hội tụ nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, hệ thống giáo dục, đào tạo và các chính sách phát triển công nghệ cao.

Do vậy, trong chiến lược phát triển ngành bán dẫn Đà Nẵng nên tập trung phát triển đóng gói và kiểm thử chíp bán dẫn tiên tiến, lĩnh vực có mức đầu tư phù hợp, thời gian triển khai ngắn, khả năng thu hồi vốn nhanh và có thể trở thành lợi thế cạnh tranh riêng của thành phố.

Với lực lượng lao động trẻ, chất lượng cao, môi trường đầu tư thuận lợi và nền tảng ban đầu đã được hình thành, Đà Nẵng có nhiều điều kiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Ông Babak Sabi, Cố vấn kỹ thuật, Phó Chủ tịch Cấp cao Intel nhận định, công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy lợi thế trong lĩnh vực bán dẫn, từng bước chuyển từ nghiên cứu, chế tạo mẫu sang sản xuất quy mô công nghiệp, có như vậy Đà Nẵng có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Thời gian tới, Đà Nẵng tăng cường thu hút các nguồn lực để phát triển hệ sinh thái bán dẫn và công nghệ cao theo hướng đồng bộ. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao của khu vực miền Trung và cả nước./.

Chuyên gia bán dẫn tại Nhật Bản: Cơ hội hợp tác rộng mở với Việt Nam Cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách và đào tạo nguồn nhân lực, Việt Nam đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận công nghệ, nghiên cứu và tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

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