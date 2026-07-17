Các tập đoàn công nghệ toàn cầu cùng Đà Nẵng phát triển hạ tầng AI

Đà Nẵng đang đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn công nghệ toàn cầu nhằm phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế số.

Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại Hội nghị Công nghệ cấp cao Frontier AI & Local Zones Innovation 2026 do Renova Cloud phối hợp cùng Amazon Web Services (AWS) tổ chức ngày 17/7.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo là những trụ cột quan trọng trong mô hình tăng trưởng của thành phố.

Đà Nẵng kiên trì định hướng phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại Hội nghị Công nghệ cấp cao. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Theo ông Hồ Quang Bửu, đến nay, Đà Nẵng có hơn 53.000 nhân lực công nghệ số, 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến và thành phố đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP trong thời gian tới.

Thành phố còn triển khai cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực AI và bán dẫn nhằm thu hút các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh.

Đánh giá cao việc AWS và Renova Cloud lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng đây là diễn đàn giúp các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cập nhật xu hướng công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các giải pháp phát triển hạ tầng số, quản trị dữ liệu và ứng dụng AI phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Các đối tác tiếp tục mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng điện toán đám mây, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực số, chuyển giao công nghệ và triển khai các mô hình thí điểm ứng dụng AI tại Đà Nẵng.

Thành phố cam kết tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và ứng dụng AI, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển AI của khu vực miền Trung.

Tại hội nghị, các chuyên gia của AWS cũng giới thiệu xu hướng phát triển điện toán đám mây, AI và lợi ích của hạ tầng AWS Local Zone đối với các ứng dụng dữ liệu thời gian thực, sản xuất thông minh.

Phiên thảo luận mở giữa các chuyên gia và doanh nghiệp tập trung trao đổi các vấn đề về quản trị dữ liệu, an toàn thông tin, hạ tầng số và mô hình ứng dụng AI phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

Ông Eric Yeo - Tổng Giám đốc AWS Việt Nam - nhận định Đà Nẵng là một trong những địa phương có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động của Việt Nam, hội tụ nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, chính quyền có tầm nhìn tiên phong về chuyển đổi số và cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá với AI và điện toán đám mây.

Hạ tầng AWS Local Zone vừa được triển khai tại Hà Nội sẽ giúp doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp cận các ứng dụng AI với độ trễ thấp, đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước và các tiêu chuẩn bảo mật cao, góp phần rút ngắn quá trình đưa các ứng dụng AI vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Các chuyên gia công nghệ giới thiệu xu hướng phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo tại Hội nghị Công nghệ cấp cao được tổ chức ở thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Trong khi đó, ông Doron Shachar - Giám đốc Điều hành Renova Cloud Việt Nam - cho rằng AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân AI (AI Agents) có khả năng tự động hóa quy trình và thích ứng với nhiều bài toán thực tiễn.

Để khai thác hiệu quả công nghệ này, doanh nghiệp cần có chiến lược rõ ràng, dữ liệu chất lượng và hạ tầng công nghệ đủ mạnh.

Thông qua các phiên tham luận và kết nối doanh nghiệp, hội nghị mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và các tập đoàn công nghệ quốc tế trong phát triển hạ tầng AI, điện toán đám mây và dữ liệu. Đây cũng được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển AI và công nghệ số của khu vực miền Trung trong những năm tới./.

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