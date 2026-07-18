Phát triển thị trường tài sản mã hóa an toàn, có kiểm soát tại Việt Nam

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế đầu tiên về mã hóa tài sản thực tại Việt Nam (Vietnam RWA Summit 2026) đã chính thức khai mạc.

Sự kiện do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức dưới sự bảo trợ nội dung của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Với chủ đề “Giải pháp mã hóa tài sản thực và cơ hội đón đầu thị trường tỷ đô,” Vietnam RWA Summit 2026 nhằm kiến tạo nền tảng đối thoại chính sách đa bên và kết nối hệ sinh thái, thúc đẩy xây dựng khung pháp lý, thu hút đầu tư quốc tế và định vị Việt Nam là trung tâm tài sản thực được mã hóa (RWA) của khu vực trong giai đoạn 2026-2030.

Bốn định hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, sự kiện diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường tài chính Việt Nam, trong bối cảnh khung pháp lý về tài sản số đang từng bước được hoàn thiện.

Thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, lần đầu tiên xác lập địa vị pháp lý của tài sản số; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình, chính thức đặt tài sản mã hóa trong khuôn khổ quản lý của Nhà nước.

Theo ông Bùi Hoàng Hải công nghệ chuỗi khối (blockchain), hợp đồng thông minh và các nền tảng giao dịch số đang định hình lại thị trường tài chính toàn cầu.

Trong dòng chảy đó, mã hóa tài sản thực nổi lên như một trong những xu hướng có ảnh hưởng lớn như: kết nối các tài sản hữu hình với tài sản số, tăng cường minh bạch, mở rộng khả năng tiếp cận vốn và khơi thông những nguồn lực trong nền kinh tế.

Đối với Việt Nam, khi nhu cầu vốn cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng nhiều đây sẽ là hướng phát triển giàu tiềm năng, cần được nghiên cứu nghiêm túc, triển khai thận trọng với tầm nhìn dài hạn.

Ông Bùi Hoàng Hải nhận định nguyên tắc nền tảng là công nghệ không làm thay đổi bản chất kinh tế và pháp lý của tài sản. Giá trị của một sản phẩm RWA trước hết phải bắt nguồn từ tài sản có thật, quyền tài sản hợp pháp, dòng tiền có thể xác minh và trách nhiệm rõ ràng của các chủ thể tham gia.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về thị trường vốn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cam kết tiếp tục chỉ đạo, định hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa và các mô hình mã hóa tài sản thực theo bốn định hướng lớn.

Đó là cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách nhằm tạo không gian cho các mô hình mới được thử nghiệm có kiểm soát; đồng thời giữ vững kỷ cương, tính toàn vẹn của thị trường và sự ổn định của hệ thống tài chính.

Về hoàn thiện khung pháp lý, trên cơ sở tổng kết cơ chế thí điểm theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan trình Chính phủ từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động mã hóa tài sản thực: phân loại đúng bản chất sản phẩm, xác định rõ quyền và trách nhiệm của các bên, cùng cơ chế quản lý, giám sát tương ứng.

Định hướng thứ ba là tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Thị trường chỉ phát triển bền vững khi nhà đầu tư được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và hiểu rõ quyền lợi, rủi ro của mình. Bảo vệ nhà đầu tư không chỉ là xử lý khi thiệt hại đã xảy ra, quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, từ xa bằng cơ chế công bố thông tin, quản trị rủi ro và giám sát hiệu quả.

Phối hợp liên ngành chặt chẽ và đồng hành thực chất cùng thị trường là định hướng thứ tư. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các bộ, ngành quản lý, giám sát; duy trì đối thoại thường xuyên với hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư trên tinh thần “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp kiến thiết.”

Ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh mục tiêu phát triển thị trường tài sản mã hóa của Việt Nam không phải là phát triển bằng mọi giá, mà là chủ động chuẩn bị thể chế, năng lực quản lý và hạ tầng thị trường để nắm bắt cơ hội một cách an toàn, có kiểm soát; từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy của dòng vốn số trong khu vực.

An ninh dữ liệu và an ninh kinh tế phải được đặt lên hàng đầu

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05-Bộ Công an), Phó Trưởng ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho rằng, blockchain, tài sản số, tài sản mã hóa và xu hướng mã hóa tài sản thực đang mở ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế.

Việc ứng dụng công nghệ blockchain có thể góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng truy xuất, giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành các mô hình kinh doanh mới.

Tuy nhiên, cùng với những cơ hội cũng có không ít thách thức đối với công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, trong môi trường số, dữ liệu, tài sản, danh tính và các giao dịch ngày càng được số hóa và vận hành trên các nền tảng công nghệ. Điều đó đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh mạng không chỉ dưới góc độ kỹ thuật mà còn là yêu cầu quan trọng trong bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho rằng việc phát triển blockchain và tài sản số cần được tiếp cận theo hướng phát triển có kiểm soát, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm an ninh, an toàn và tuân thủ pháp luật.

Để đạt được mục tiêu này, Đại tá Nguyễn Hồng Quân đề xuất mọi nền tảng blockchain, tài sản số hay tài sản mã hóa cần được thiết kế theo nguyên tắc “an toàn ngay từ đầu,” bảo đảm khả năng bảo vệ dữ liệu, xác thực chủ thể, quản trị rủi ro và ứng cứu sự cố ngay từ giai đoạn xây dựng hệ thống. An toàn, an ninh mạng phải được coi là nền tảng của mọi mô hình công nghệ mới.

Thứ hai, cần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Việc xác định rõ chủ thể phát hành, đơn vị vận hành, trách nhiệm quản lý dữ liệu, cơ chế kiểm soát giao dịch và bảo vệ người dùng là điều kiện quan trọng để xây dựng thị trường phát triển lành mạnh và bền vững.

Đề xuất tiếp theo là chuyển mạnh từ tư duy xử lý sau vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa. Công tác bảo đảm an ninh mạng cần chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường, cảnh báo sớm các mô hình có nguy cơ cao, phát hiện kịp thời các hành vi lừa đảo, giả mạo, tấn công mạng, rửa tiền và các hành vi lợi dụng công nghệ để vi phạm pháp luật.

Cùng với đó cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Những rủi ro trong lĩnh vực blockchain và tài sản số mang tính liên ngành và xuyên biên giới, vì vậy cần xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, phối hợp cảnh báo, xử lý sự cố, điều tra và hợp tác quốc tế hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính và các hiệp hội trong việc bảo vệ hệ sinh thái số.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân khẳng định quan điểm của Bộ Công an nói chung và lực lượng an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng, an ninh mạng không phải là rào cản của đổi mới sáng tạo; ngược lại, an ninh mạng chính là điều kiện để đổi mới sáng tạo phát triển bền vững và tạo dựng niềm tin cho thị trường.

Một hệ sinh thái tài sản số chỉ có thể phát triển lâu dài khi được xây dựng trên nền tảng công nghệ an toàn, dữ liệu được bảo vệ, giao dịch minh bạch, chủ thể có trách nhiệm rõ ràng và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được bảo đảm.

Diễn ra trong 2 ngày 18-19/7, Vietnam RWA Summit 2026 tập trung thảo luận về tiềm năng của mã hóa tài sản thực - xu hướng đang định hình lại tài chính toàn cầu bằng cách kết nối tài sản hữu hình với thế giới số.

Nội dung hội nghị trải rộng từ bức tranh RWA toàn cầu, kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý, phòng chống rửa tiền, an ninh mạng đến cơ chế bảo vệ nhà đầu tư và mô hình hợp tác công-tư trong phát triển thị trường./.

Vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa có thể bị phạt tới 200 triệu đồng Theo Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa là 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân.

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