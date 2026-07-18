Appe soán ngôi Nvidia, trở thành công ty giá trị nhất thế giới

Ngày 17/7, Apple đã vượt Nvidia để trở thành công ty giá trị nhất thế giới, giành lại vị trí dẫn đầu đã để mất vào tháng 4 năm ngoái, khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Apple được định giá ở mức 4.880 tỷ USD, khi giá cổ phiếu của tập đoàn ổn định, trong khi Nvidia có giá trị thị trường khoảng 4.860 tỷ USD, do giá cổ phiếu giảm 3,5%.

Sự thay đổi trong thứ hạng cho thấy các nhà đầu tư đang mở rộng phạm vi tập trung của họ ra ngoài những bên được hưởng lợi rõ ràng nhất từ sự bùng nổ của AI như Nvidia. Apple từng bị coi là tụt hậu trong cuộc đua AI khi đã không chi tiền để phát triển các mô hình, nhưng giờ đây quan điểm đã thay đổi.

Apple có vị thế tốt hơn để kiếm tiền từ AI thông qua các dịch vụ, sự phụ thuộc sâu rộng của người dùng vào một chuỗi sản phẩm hoặc dịch vụ, và việc nâng cấp phần cứng. Việc định giá lại phản ánh niềm tin vào sự bền vững của lợi nhuận hơn là tiềm năng đầu cơ từ AI.

Tháng trước, Apple đã tung ra bản nâng cấp Siri bị trì hoãn từ lâu, với kỳ vọng có thể thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Big Tech (các tập đoàn công nghệ lớn) và các công ty khởi nghiệp thế hệ mới trong cuộc đua AI.

Một số nhà phân tích cho rằng Apple đang nắm giữ một mỏ vàng AI dưới dạng dữ liệu cá nhân có trên mỗi chiếc iPhone. Dữ liệu này có thể làm cho câu trả lời của Siri hữu ích hơn và trợ lý ảo này trở nên mạnh hơn.

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới vượt mốc định giá 5.000 tỷ USD vào tháng 10/2025, một cột mốc đưa tập đoàn này vào một lãnh địa hiếm hoi nằm ngoài tầm với của các đối thủ. Việc bị Apple vượt không hẳn sẽ báo hiệu một sự thay đổi lâu dài về vị thế tương đối của các công ty.

Nhà sản xuất chip này vẫn là một bên hưởng lợi lớn từ các khoản đầu tư liên quan đến AI, và bộ xử lý đồ họa của tập đoàn này đang thúc đẩy cơn sốt AI tạo sinh. Nvidia cũng có thể giành lại vị trí dẫn đầu nếu tâm lý thị trường thay đổi.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang ở trong thế khó, khi đã tăng giá để bù đắp chi phí tăng cao - một chiến lược có thể làm giảm nhu cầu./.

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại Đơn kiện dài 41 trang cho rằng OpenAI đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, từ tuyển dụng nhân sự của Apple, khai thác mạng lưới nhà cung cấp đến thu thập thông tin mật về các sản phẩm chưa công bố.