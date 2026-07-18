Libya phát hiện mỏ dầu mới có trữ lượng gần 200 triệu thùng

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) ngày 17/7 thông báo phát hiện một mỏ dầu mới với trữ lượng ước tính khoảng 195 triệu thùng, dự kiến có công suất khai thác khoảng 5.000 thùng/ngày.

Theo NOC, mỏ dầu Eassar được phát hiện sau khi công ty năng lượng OMV của Áo khoan giếng thăm dò B1-106/4.

NOC cho biết mỏ Eassar nằm trong bể trầm tích Sirte ở miền Trung Libya. Công ty Zueitina Oil Operations, đơn vị thành viên của NOC, sẽ đảm nhiệm vai trò nhà điều hành chính trong quá trình khai thác mỏ.

Theo NOC, lợi thế của mỏ Eassar là nằm gần hệ thống cơ sở hạ tầng khai thác hiện có, giúp sớm đưa mỏ vào khai thác thương mại, qua đó góp phần nâng sản lượng dầu và củng cố ngành công nghiệp dầu khí của Libya.

Theo số liệu mới nhất do NOC công bố, Libya hiện khai thác được hơn 1,4 triệu thùng dầu/ngày.

Là quốc gia được miễn thực hiện các hạn ngạch sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+), ngân sách hàng năm của Libya phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ dầu mỏ của nước này./.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ cho năm 2026 Dự báo nhu cầu năm 2027 ước tính sẽ tăng khoảng 1,9 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm nay, tăng khoảng 200.000 thùng/ngày so với dự báo tháng 6 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ.

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