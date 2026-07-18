Hai hãng hàng không Trung Quốc mua 95 máy bay Airbus

Hai hãng hàng không Trung Quốc là Air China và Hainan Airlines ngày 17/7 cho biết, họ đã ký thỏa thuận với Airbus mua tổng cộng 95 máy bay, với giá trị các thương vụ lên tới 17,8 tỷ USD theo giá niêm yết, trong bối cảnh các hãng đang chuẩn bị cho việc mở rộng năng lực vận tải dài hạn.

Theo China Daily, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải rằng họ sẽ mua 15 máy bay thân rộng A350-900, trong khi công ty con là Shenzhen Airlines sẽ mua 40 máy bay thân hẹp thuộc dòng A320neo theo các thỏa thuận đã ký với Airbus.

Tính theo giá niêm yết, tổng giá trị các đơn hàng khoảng 12,44 tỷ USD, tuy nhiên, Air China cho biết giá mua thực tế sẽ thấp hơn mức giá này, phù hợp với thông lệ ngành đối với các đơn hàng máy bay quy mô lớn. Số máy bay này dự kiến sẽ được bàn giao trong khoảng thời gian từ năm 2029 đến năm 2032.

Air China cho biết, giao dịch này – vốn vẫn cần sự chấp thuận của cổ đông và các cơ quan quản lý – dự kiến sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền hay hoạt động của công ty. Sau khi toàn bộ máy bay được bàn giao, thương vụ này dự kiến sẽ giúp tăng năng lực vận tải của hãng thêm khoảng 11,4%.

Hãng cho biết, Air China và Shenzhen Airlines sẽ thu xếp vốn cho việc mua sắm thông qua nguồn vốn nội bộ, các khoản vay ngân hàng thương mại và những phương thức huy động vốn khác.

Trong một diễn biến khác, Hainan Airlines thông báo đã ký thỏa thuận với Airbus để mua 40 máy bay thuộc dòng A320neo với mức giá không quá 5,36 tỷ USD. Các máy bay này dự kiến sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2028–2032.

Các thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các hãng hàng không Trung Quốc tiếp tục lên kế hoạch mở rộng đội bay, với việc sử dụng các máy bay thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu để thay thế các máy bay cũ và đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Airbus đã củng cố vị thế của mình tại Trung Quốc trong những năm gần đây.

Nhà sản xuất máy bay châu Âu này cũng đang mở rộng quy mô sản xuất tại Trung Quốc, nơi họ vận hành một dây chuyền lắp ráp cuối cùng cho dòng máy bay A320 tại Thiên Tân và đã mở thêm một dây chuyền sản xuất thứ hai./.

Emirates tiếp tục đặt cược vào đội bay Airbus A380 Nhà sáng lập Công ty tư vấn hàng không BAA & Partners, việc Emirates đầu tư khoảng 5 tỷ USD để nâng cấp 110 máy bay A380 cho thấy hãng vẫn đặt niềm tin vào dòng máy bay này trong nhiều năm tới.

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