Lai Châu: Khẩn cấp di dời hơn 200 hộ dân ở bản Noong Thăng trước nguy cơ sạt lở

Đến 20 giờ 30 phút ngày 18/7, xã Mường Than (Lai Châu) đã di dời xong 219 hộ dân với 1.256 nhân khẩu của bản Noong Thăng đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Than Tao Văn Giót cho biết trước nguy cơ sạt lở ở bản Noong Thăng, lực lượng chức năng đã vận động, di dời người dân của bản đến nơi an toàn. Đối với những người không chịu đi, lực lượng chức năng kiên trì thuyết phục và yêu cầu phải di dời.

Qua kiểm tra tình hình, phía trên bản Noong Thăng là những đỉnh núi dốc đứng, nước từ 3 luồng rãnh nước từ trên đỉnh cao đổ xuống bản. Vết sạt lở nằm ở lưng chừng dốc, nguy cơ sạt lở là rất lớn.

Anh Tòng Văn Pụa, Trưởng ban Công tác mặt trận bản Noong Thăng, cho biết từ 16 giờ chiều 18/7, lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương... đã vận động, giúp bà con di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Nếu trời tiếp tục mưa dài ngày, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét rất cao.

Hiện tỉnh Lai Châu đang tăng cường nhân lực, vật lực và phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than.

Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ... nỗ lực hết mình trong công tác cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ người dân sớm ổn định, trở lại cuộc sống bình thường./.

Lai Châu: Xã Mường Than tang thương sau cơn lũ dữ Ngày 18/7/2026, trận lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu gây nhiều thiệt hại về người và của; Mường Than tang thương với những ngôi nhà đổ sập ngổn ngang, nhiều gia đình mất người thân.