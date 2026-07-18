Bộ Xây dựng vừa có công điện gửi các Cục: Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Sở Xây dựng các địa phương: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các địa phương khu vực phía Bắc tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao bị ngập lụt, sạt lở, lũ quét trên các tuyến đường bộ được giao quản lý khu vực miền núi và trung du ở phía Bắc.

Các đơn vị trên bố trí lực lượng ứng trực hướng dẫn giao thông tại các vị trí đang bị ngập sâu, chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao; cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở... kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi qua khi còn có nguy cơ không đảm bảo an toàn.

Đối với các vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các địa phương khu vực phía Bắc chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để đảm bảo thông xe trong thời gian nhanh nhất; lưu ý phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục sự cố mưa lũ trên các tuyến giao thông.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc thường có đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước; chỉ đạo các đơn vị tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương trong việc hướng dẫn nơi neo đậu an toàn cho các phương tiện và có các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; yêu cầu các phương tiện neo đậu gần các cầu vượt sông di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để các phương tiện đâm va vào các công trình vượt sông.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cần đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương; kịp thời triển khai lại hệ thống phao tiêu, báo hiệu ngay sau mưa lũ./.

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