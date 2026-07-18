Đời sống

Hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử Na Uy, hơn 100 ngôi nhà bị phá hủy

Trong thông báo ngày 18/7, cảnh sát Na Uy cho biết hỏa hoạn bùng phát từ một ngôi nhà phố tại thành phố Drammen, miền Nam nước này, vào chiều 17/7 (giờ địa phương).

Phan An
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Na Uy đang ứng phó với vụ cháy nhà ở được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử hiện đại nước này, khiến hơn 100 ngôi nhà bị phá hủy và hàng trăm người phải sơ tán.

Trong thông báo ngày 18/7, cảnh sát Na Uy cho biết hỏa hoạn bùng phát từ một ngôi nhà phố tại thành phố Drammen, miền Nam nước này, vào chiều 17/7 (giờ địa phương).

Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp khu vực và các khu rừng lân cận. Đến sáng 18/7, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực kiểm soát đám cháy.

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Na Uy, đây là vụ cháy quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này.

Đài truyền hình công cộng NRK của Na Uy cho biết hàng trăm người đã được đưa đến cơ sở lánh nạn. Cảnh sát chưa ghi nhận trường hợp cư dân nào mất tích. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Thành phố Drammen nằm cách Oslo khoảng 35 km về phía Tây Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
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