Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh giá trị trường tồn của di sản Nelson Mandela

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 18/7 đã tôn vinh cuộc đời và di sản của cố Tổng thống Nelson Mandela, ca ngợi nhà lãnh tụ của Nam Phi là một tượng đài vĩ đại về hòa bình, hòa giải, công lý và nhân quyền.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, trong đoạn video truyền tải thông điệp nhân Ngày Quốc tế Nelson Mandela (18/7), ông Guterres khẳng định cuộc đời của cố Tổng thống Mandela cho thấy ông là một chiến binh bảo vệ sự bình đẳng và xóa bỏ nghèo đói.

Ông Mandela luôn tâm niệm rằng việc chấm dứt tình trạng nghèo đói không phải là một hành động từ thiện, mà là một hành động vì công lý và là trách nhiệm chung của tất cả mọi người.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh: “Giống như Madiba (tên thị tộc Thembu, thể hiện sự tôn kính cố Tổng thống Mandela), tất cả chúng ta đều có thể đóng góp vào việc xây dựng các nền kinh tế công bằng và những xã hội công bằng, bình đẳng thông qua việc đầu tư vào việc làm ổn định, chăm sóc sức khỏe toàn dân, giáo dục chất lượng và các hệ thống bảo trợ xã hội.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tài trợ và cải cách cấu trúc tài chính quốc tế để các nước đang phát triển nhận được các khoản quỹ và cứu trợ nợ cần thiết; cũng như xây dựng các nền kinh tế dựa trên năng lượng tái tạo vì con người và vì hành tinh."

Ông Guterres bày tỏ: “Tôi luôn được truyền cảm hứng từ cuộc đời của Madiba và niềm tin của ông rằng khi mọi người đoàn kết lại, không có gì là không thể. Tương lai nằm trong tay chúng ta hôm nay và mỗi ngày. Hãy cùng nhau tiếp nối tầm nhìn của Mandela về một thế giới công bằng, bao trùm, bình đẳng và hòa bình."

Ngoài ra, thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng đề cập tới bối cảnh thế giới hiện nay, nơi tình trạng bất bình đẳng đã trở nên “sâu rễ bền gốc," nơi của cải tích tụ một cách mất cân đối vào tay một số ít người may mắn, trong khi phần đông nhân loại phải vật lộn để đáp ứng những nhu cầu cơ bản như việc làm tốt, nơi ở và giáo dục./.

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