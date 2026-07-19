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Lưu ý khi phương tiện gặp sự cố trên đường cao tốc

Cục CSGT khuyến cáo khi xe gặp sự cố trên đường cao tốc, tài xế cần đưa xe vào vị trí an toàn, đặt cảnh báo phía sau tối thiểu 150m và đưa người trên xe ra ngoài dải hộ lan để giảm nguy cơ tai nạn.

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Theo Cục Cảnh sát giao thông, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc không chỉ xuất phát từ việc xe gặp sự cố mà còn do việc cảnh báo không đầy đủ hoặc không đúng quy định.

Khi cảnh báo được đặt quá gần phương tiện, ý nghĩa cảnh báo gần như không còn, bởi người điều khiển phương tiện phía sau không có đủ khoảng cách xử lý tình huống.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, khi phương tiện gặp sự cố trên đường cao tốc, người điều khiển cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nếu còn khả năng di chuyển; bật đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt thiết bị hoặc biển cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 mét; đưa toàn bộ người trên xe ra phía ngoài dải hộ lan và liên hệ ngay lực lượng chức năng hoặc đơn vị quản lý tuyến đường để được hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cao tốc #cảnh báo an toàn #tai nạn giao thông #sự cố #biển cảnh báo
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An toàn Giao thông

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