Lai Châu di dời khẩn cấp hơn 200 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Trước nguy cơ sạt lở và lũ quét, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã hoàn thành di dời khẩn cấp 219 hộ với 1.256 nhân khẩu tại bản Noong Thăng đến nơi an toàn, bảo vệ tính mạng người dân.

Mưa lớn trên địa bàn xã Mường Than tỉnh Lai Châu đã gây ra lũ quét trên địa bàn Bản Chít và gây sạt lở ở nhiều nơi.

Trong ngày 18/7, các lực lượng trên địa bàn xã Mường Than đã di dời xong 219 hộ dân với 1256 nhân khẩu đến nơi an toàn đề phòng nguy cơ sạt lở.

Tại bản Noong Thăng, xã Mường Than, trước nguy cơ sạt lở rất cao, trong khi dự báo mưa lớn sẽ còn diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã vận động, di dời người dân của bản đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, cũng vẫn còn người dân chủ quan, không chịu di dời ngay, khiến lực lượng chức năng vừa phải vận động, vừa phải bắt buộc di dời.

Qua kiểm tra tình hình, chính quyền địa phương xác định, phía trên bản Noong Thăng là những đỉnh núi dốc đứng, nước từ trên đỉnh núi đã hình thành 3 rãnh lớn, từ trên đỉnh cao đổ xuống bản; đã có vết sạt trượt nằm ở lưng chừng dốc, nguy cơ sạt lở là rất lớn.

Từ 16 giờ chiều, lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương đã hoàn tất việc vận động và hỗ trợ bà con di dời tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn.

Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét tại bản Noong Thăng là rất cao. Tình hình thiên tai vẫn đang diễn biến phức tạp, tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường nhân lực, vật lực và phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than.

Sau lũ quét, các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ… đang nỗ lực hết sức, giúp người dân khôi phục cuộc sống và phòng chống dịch bệnh./.