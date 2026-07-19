Nhận định chung kết Argentina vs Tây Ban Nha: Liệu Messi có bảo vệ được ngai vàng trước Lamine Yamal?

Lúc 2h ngày 20/7, Tây Ban Nha và Argentina chạm trán nhau ở chung kết World Cup 2026. Trận đấu đi vào lịch sử khi lần đầu tiên hai nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ đối đầu vì cúp vàng thế giới.

Trận cầu lịch sử diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vân động MetLife là cuộc so tài đỉnh cao giữa đương kim vô địch Argentina và một Tây Ban Nha sở hữu sức mạnh tấn công bùng nổ. Hành trình đầy cảm xúc và bản lĩnh vượt khó của Lionel Messi cùng các đồng đội sẽ vấp phải thử thách lớn nhất kể từ đầu giải trước cấu trúc đội hình vô cùng chặt chẽ của đại diện châu Âu.

Sự đối lập đầy thú vị về mặt phong độ này hứa hẹn sẽ biến thảm cỏ New York thành một chiến trường đôi công rực lửa với tốc độ chóng mặt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi tuyến giữa Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của Rodri cố gắng kiểm soát thế trận để dồn ép đối thủ nghẹt thở, thì hàng công xứ Tango luôn sẵn sàng tạo đột biến từ những pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng.

Thế trận nghẹt thở và cống hiến này được dự báo sẽ được định đoạt ngay trong 90 phút thi đấu chính thức bởi đẳng cấp lên tiếng đúng lúc của các ngôi sao tấn công. Với bản lĩnh thép ở những thời khắc sinh tử, Argentina nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng sát nút 2-1 để kiêu hãnh giữ vững ngai vàng thế giới ngay trong hai hiệp chính./.