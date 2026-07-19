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Đội tuyển Anh giành hạng 3 World Cup 2026 sau trận cầu có 10 bàn thắng

Đội tuyển Anh đã giành hạng 3 World Cup 2026 sau khi giành chiến thắng tưng bừng 6-4 trước đội tuyển Pháp trên sân Hard Rock (Miami, Mỹ).

Huy Khánh
Tuyển Anh giành hạng 3 chung cuộc tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuyển Anh giành hạng 3 chung cuộc tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Anh đã khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng vị trí thứ 3 chung cuộc sau trận thắng 6-4 trước Pháp trên sân vận động Hard Rock (Miami, Mỹ).

Đây cũng là thành tích tốt nhất của Tam sư sau 60 năm dài kể từ khi họ giành chức vô địch trên sân nhà tại World Cup 1966.

Kết quả này giúp đội tuyển Anh phần nào được an ủi sau khi họ vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường khi để thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết.

Còn với tuyển Pháp, việc để thua Anh ở trận hạng ba không chỉ khiến họ phải nhận thêm nỗi buồn sau thất bại trước Tây Ban Nha mà còn không thể có huy chương dành tặng Didier Deschamps trong trận cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển.

Ở trận đấu trên sân Hard Rock, cả Pháp và Anh đều nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng rất lớn, nhưng chỉ có Tam sư được ăn mừng trong hiệp 1.

Các học trò của Thomas Tuchel có hiệp 1 vượt trội đối thủ và 4 lần khiến lưới của thủ thành Mike Maignan phải rung lên. Declan Rice, Ezri Konsa và Bukayo Saka (cú đúp) thay nhau lập công cho Tam sư.

Bước sang hiệp 2, cục diện thay đổi khi Pháp là đội chơi tốt hơn với màn trình diễn thăng hoa của Kylian Mbappe.

Thủ quân của đội tuyển Pháp ghi 2 bàn thắng và có 1 kiến tạo cho Bradley Barcola lập công để rút ngắn tỷ số 3-4 sau 66 phút thi đấu.

Thành tích này giúp Mbappe trở lại vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 10 bàn thắng và 2 kiến tạo, nhiều hơn Lionel Messi 2 pha lập công.

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Mbappe kết thúc World Cup 2026 với 10 bàn và 4 kiến tạo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, màn rượt đuổi tỷ số giữa Anh và Pháp trong "cơn mưa bàn thắng" ở ngày áp chót World Cup 2026 vẫn chưa dừng lại.

Phút 87, Bukayo Saka thực hiện thành công quả 11m để hoàn tất hat-trick và nâng tỷ số của trận đấu lên thành 5-3.

Phút 90+6, Ousmane Dembele ghi bàn thắng tuyệt đẹp rút ngắn tỷ số 4-5. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, số phận trận đấu được an bài với bàn ấn định kết quả chung cuộc 6-4 nghiêng về Tam sư của Jude Bellingham./.

(Vietnam+)
#World Cup 2026 #Đội tuyển Pháp #Đội tuyển Anh #Kylian Mbappe #Vua phá lưới
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