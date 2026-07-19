Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 20/7: Tây Ban Nha-Argentina đá chung kết

2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khép lại bằng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Cuộc chạm trán được cả thế giới bóng đá mong đợi sẽ diễn ra trên sân vận động MetLife (Mỹ).

Trận chung kết này không chỉ là màn so tài của hai đội bóng xuất sắc nhất giải đấu, mà còn đánh dấu lần đầu tiên họ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của một kỳ World Cup.

Trước cuộc so tài vào ngày mai, Tây Ban Nha và Argentina đã gặp nhau 14 lần trên mọi đấu trường. Thành tích đối đầu giữa hai đội gần như ngang bằng tuyệt đối (6 thắng, 6 thua và 2 hòa).

Dù đã gặp nhau đến 14 lần song World Cup 2026 mới là lần thứ 2 trong lịch sử hai đội bóng này mới lại đối đầu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lần đầu đã diễn ra tại World Cup 1966, khi đó Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha tại vòng bảng.

Sau 60 năm, hai đội bóng này mới lại có dịp đối đầu nhau tại World Cup nhưng là trận đấu quan trọng quyết định ai sẽ là nhà vô địch.

Argentina đang có thành tích tốt hơn ở World Cup khi sở hữu 3 chức vô địch (1978, 1986 và 2022), trong khi Tây Ban Nha mới 1 lần bước lên đỉnh thế giới vào năm 2010.

Tuy nhiên, điều này chắc chắn không quá ảnh hưởng đến màn trình diễn của cả hai đội ở trận chung kết World Cup 2026.

Trận chung kết năm nay cũng được đánh giá là đặc biệt bậc nhất trong lịch sử gần một thế kỷ của World Cup khi lần đầu tiên hai đội tuyển bước vào trận đấu cuối cùng với tư cách là đương kim vô địch của hai giải đấu cấp châu lục danh giá nhất thế giới. Argentina đang giữ ngôi vương Copa America, còn Tây Ban Nha là nhà vô địch EURO.

Điều này khiến cuộc đối đầu tại MetLife không chỉ mang ý nghĩa tìm ra nhà vô địch thế giới, mà còn là màn so tài giữa hai nền bóng đá đang đứng trên đỉnh cao của hai châu lục mạnh nhất hành tinh./.

Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026 02g00, ngày 20/7 Tây Ban Nha-Argentina (VTV, VTVgo)