HLV Kim Sang-sik nói gì sau chiến thắng đậm của đội tuyển Việt Nam?

Đội tuyển Việt Nam đã có màn chạy đà thuận lợi cho ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu trên sân Thái Nguyên.

Nguyễn Xuân Son, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Đình Bắc thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho Việt Nam.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đồng thời khẳng định đội tuyển sẽ tiếp tục hoàn thiện về chuyên môn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Championship 2026.

Vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc đánh giá các cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên cùng thủ môn Việt kiều Le Giang Patrik đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực vào lối chơi chung của đội tuyển.

“Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên và Le Giang Patrik đều đã thể hiện tốt vai trò của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục có những phương án để các cầu thủ phát huy tối đa khả năng, đồng thời hoàn thiện về thể lực, chiến thuật nhằm hướng tới những màn trình diễn tốt nhất tại ASEAN Championship 2026," ông Kim Sang-sik nói.

Thầy Kim cũng đánh giá cao Đình Bắc sau khi cầu thủ này vào sân từ băng ghế dự bị và ghi 1 bàn thắng. “Chúng tôi đã thử nghiệm Đình Bắc ở vị trí này trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc. Hôm nay, cậu ấy đã thể hiện tốt và cho thấy sẵn sàng thi đấu khi đội tuyển cần,” huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết.

Tuy vậy, ông Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh rằng đội tuyển không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào và ban huấn luyện viên sẽ tiếp tục xây dựng tổ hợp nhân tố phù hợp để phát huy sức mạnh tập thể trong từng trận đấu.



Đình Bắc ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã có mặt trên khán đài, tạo nên bầu không khí sôi động để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ.

"Tôi xin cảm ơn các cổ động viên tại Thái Nguyên. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã giúp đội tuyển có thêm động lực và thi đấu với tinh thần rất tốt," ông Kim Sang-sik chia sẻ.

Vị chiến lược gia này cũng bày tỏ hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ đội tuyển tại ASEAN Championship 2026.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Myanmar Jorn Andersen thừa nhận tuyển Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp vượt trội và giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

"Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu rất tốt và xứng đáng giành chiến thắng," ông Jorn Andersen nói. "Đây là một trận đấu rất khó khăn với Myanmar và chúng tôi đã để thủng lưới từ những tình huống tương đối dễ dàng. Toàn đội cần rút ra nhiều bài học và sẽ nỗ lực cải thiện sau trận đấu này."

"Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ tiến bộ qua từng trận đấu để Myanmar có thể đạt kết quả tốt hơn tại ASEAN Cup. Chúng tôi cần tiếp tục hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu," huấn luyện viên Jorn Andersen nói thêm.

Ở trận đấu trên sân Thái Nguyên, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và có bàn thắng ở ngay phút thứ 5 do công Nguyễn Xuân Son.

Có lợi thế sớm, đội tuyển Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Myanmar trước khi Phạm Xuân Mạnh đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 39.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục là đội thi đấu tốt hơn và có thêm hai bàn thắng nữa do công Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Đình Bắc.

Chiến thắng đậm này giúp "các chiến binh Sao vàng" có màn chạy đà thuận lợi trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.

Tại giải đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Timor Leste sân Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7. Đến ngày 31/7, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ tiếp đội tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân Pakansari (Borgo) của đội tuyển Indonesia và ngày 3/8

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình của mình tại vòng bảng bằng trận đấu với đội tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/8.

Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên 'nổ súng' giúp tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar 4-0 Những chân sút trên hàng công là Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên đều ghi bàn là tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam trước thềm chiến dịch ASEAN Cup 2026.