World Cup 2026: Cuộc đua cuối cùng của Mbappé

Giấc mơ vô địch World Cup lần thứ hai cùng đội tuyển Pháp đã khép lại sau thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết.

Tuy nhiên, với Kylian Mbappé, World Cup 2026 vẫn còn một mục tiêu đáng để chinh phục. Trận tranh hạng Ba với đội tuyển Anh không chỉ là cơ hội giúp Les Bleus khép lại giải đấu bằng một chiến thắng, mà còn là "cuộc đua cuối cùng" của đội trưởng tuyển Pháp với Lionel Messi hướng tới danh hiệu Vua phá lưới.



Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha, bầu không khí trong đội tuyển Pháp khá nặng nề khi các cầu thủ đều tỏ ra quá tiếc nuối vì lỡ hẹn với trận chung kết.

Dù vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn yêu cầu toàn đội duy trì sự tập trung để hướng tới mục tiêu giành vị trí thứ Ba trước đội tuyển Anh.

Trong khi nhiều trụ cột có thể được nghỉ ngơi, Mbappé gần như chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu. Tiền đạo của Real Madrid hiện đã ghi 8 bàn thắng tại World Cup 2026, ngang bằng Lionel Messi, và chỉ cần thêm một pha lập công để độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới của giải.

Không chỉ vậy, cuộc cạnh tranh giữa hai ngôi sao còn kéo dài trên bảng xếp hạng những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Mbappé hiện sở hữu 20 bàn thắng, chỉ kém Messi đúng một bàn. Nếu tiếp tục ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh, chân sút 27 tuổi sẽ san bằng, thậm chí vượt qua người đàn anh Argentina ngay tại giải đấu năm nay.

Trong suốt hành trình tại Mỹ, Mbappé nhiều lần được hỏi về cuộc đua cá nhân với Messi. Đội trưởng tuyển Pháp luôn khẳng định ưu tiên hàng đầu là thành công của tập thể và dành sự tôn trọng đặc biệt cho chủ nhân 8 Quả bóng Vàng.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây vẫn là cột mốc có ý nghĩa lớn đối với tiền đạo người Pháp, nhất là sau một mùa giải mà anh liên tiếp giành các danh hiệu cá nhân nhưng chưa thể cùng Real Madrid chinh phục những danh hiệu lớn.

Trung vệ Ibrahima Konaté cho biết toàn đội đều mong Mbappé giành được danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, theo anh, người đội trưởng sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thành tích cá nhân để đổi lấy chức vô địch World Cup cho đội tuyển Pháp.

Về phần mình, huấn luyện viên Deschamps cho rằng việc Mbappé theo đuổi mục tiêu cá nhân là hoàn toàn chính đáng, miễn là không làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của đội bóng.

Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh mục tiêu của Les Bleus vẫn là đánh bại đội tuyển Anh để kết thúc World Cup 2026 ở vị trí thứ Ba.

Với Mbappé, trận tranh hạng Ba vì thế không còn đơn thuần là một trận đấu thủ tục. Đó là cơ hội cuối cùng để anh khép lại World Cup 2026 bằng một dấu ấn cá nhân, đồng thời tiếp tục cuộc cạnh tranh với Lionel Messi trong lịch sử giải đấu.

Dù không thể hiện thực hóa giấc mơ vô địch, tiền đạo người Pháp vẫn còn cơ hội rời nước Mỹ với một danh hiệu cá nhân và thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp./.