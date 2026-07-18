World Cup 2026: Pháp, Anh và cuộc chiến vì danh dự

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, đội tuyển Pháp sẽ chạm trán tuyển Anh trong trận tranh hạng Ba World Cup 2026 vào tối 18/7 (giờ địa phương), màn so tài được truyền thông Pháp đánh giá không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm huy chương Đồng mà còn là cơ hội để hai đội khép lại hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới bằng một chiến thắng sau nỗi thất vọng ở bán kết.



Sau khi để thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết, “Les Bleus” bước vào trận đấu cuối cùng của giải với quyết tâm giành chiến thắng để tri ân Huấn luyện viên Didier Deschamps, người sẽ chính thức khép lại 14 năm dẫn dắt đội tuyển Pháp sau World Cup năm nay.

Huấn luyện viên Deschamps thừa nhận trận tranh hạng Ba không thể sánh với một trận chung kết, nhưng nhấn mạnh các cầu thủ vẫn có trách nhiệm cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo và mang về tấm huy chương Đồng cho người hâm mộ.

Trung vệ Ibrahima Konaté cũng khẳng định toàn đội muốn giành chiến thắng như một món quà chia tay dành cho nhà cầm quân đã đưa bóng đá Pháp giành nhiều thành công trong hơn một thập kỷ qua.



Các chuyên trang bóng đá của Pháp đều đánh giá “Les Bleus” nhỉnh hơn tuyển Anh trước giờ bóng lăn. Theo Flashscore France, dù cả hai đội đều chịu cú sốc bị loại ở bán kết, tuyển Pháp vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình, trong khi trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra cởi mở khi áp lực thành tích không còn quá lớn.

Trang tin này dự báo người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu cảm xúc với nhiều bàn thắng.



Trong khi đó, Top Mercato cho rằng thất bại trước Tây Ban Nha và Argentina khiến cả Pháp lẫn Anh đều bước vào trận đấu với mục tiêu cứu vãn một kỳ World Cup còn dang dở.

Theo nhận định của chuyên trang này, lợi thế vẫn nghiêng về “Les Bleus” nhờ chất lượng đội hình đồng đều hơn, dù hai Huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ xoay tua một số vị trí sau hành trình dài tại giải đấu.



Còn theo tờ Goal France, Kylian Mbappé tiếp tục được kỳ vọng sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công tuyển Pháp. Chuyên trang này đánh giá tốc độ và khả năng tạo đột biến của chân sút 27 tuổi có thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ tuyển Anh, đồng thời nhận định Michael Olise nhiều khả năng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tấn công.



Bên cạnh cuộc đua giành tấm huy chương Đồng, trận đấu còn thu hút sự chú ý bởi cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới giữa Mbappé và đội trưởng tuyển Anh Harry Kane.

Đây được xem là động lực để hai chân sút hàng đầu châu Âu tiếp tục cống hiến trong trận đấu cuối cùng của giải.



Đối với tuyển Pháp, một chiến thắng trước Anh không chỉ giúp “Les Bleus” khép lại World Cup 2026 ở vị trí thứ ba, mà còn là lời chia tay trọn vẹn dành cho Huấn luyện viên Didier Deschamps, khép lại một trong những giai đoạn thành công nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia./.

Nhận định Pháp vs Anh: Mbappe “săn” giày Vàng làm quà chia tay HLV Deschamps trong trận đại chiến eo biển Manche Một chiến thắng sẽ giúp Mbappe tiến gần hơn đến danh hiệu “Chiếc giày Vàng” World Cup lần thứ 2 trong sự nghiệp, và cũng là lời chia tay đẹp với kỷ nguyên rực rỡ của huấn luyện viên Didier Deschamps.

​

​