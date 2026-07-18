Xem trực tiếp trận Pháp-Anh tại World Cup 2026 trên kênh nào?

Hai đội tuyển Pháp và Anh sẽ khép lại hành trình của mình tại World Cup 2026 bằng trận quyết đấu tranh hạng ba chung cuộc.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 4g sáng 19/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Hard Rock (Miami, Mỹ).

Trước màn so tài này, Pháp và Anh đã chạm trán tổng cộng 32 lần, trong đó Tam sư thắng 17 trận, Pháp thắng 10 trận và hai đội hòa nhau 5 lần.

Tại World Cup, hai đội mới chỉ đối đầu ba lần trong lịch sử. Anh thắng hai trận ở vòng bảng vào năm 1966 và 1982, nhưng thua Pháp ở tứ kết World Cup 2022.

Giờ đây, Pháp và Anh sẽ tái ngộ trong trận tranh hạng ba World Cup 2026 sau khi cùng nhận thất bại ở bán kết cách đây ít ngày.

Trận đấu này không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm huy chương Đồng mà còn là cơ hội để hai đội gạt đi nỗi buồn sau khi lỡ hẹn với tấm vé chung kết.

Trận đấu này còn có ý nghĩa rất lớn đối với Kylian Mbappe (Pháp), Harry Kane và Jude Bellingham trong cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

Kylian Mbappe đang có 8 bàn như Messi nhưng xếp sau do kém hơn về số lần kiến tạo, trong khi Kane và Bellingham cùng có được 6 bàn.

Vì thế, trận đấu giữa Anh và Pháp hứa hẹn sẽ vẫn diễn ra rất hấp dẫn. Cuộc chạm trán này sẽ được trực tiếp trên kênh VTV, VTVgo./.

World Cup 2026: Cuộc đua cuối cùng của Mbappé Trận tranh hạng Ba với đội tuyển Anh không chỉ là cơ hội giúp Les Bleus khép lại giải đấu bằng một chiến thắng, mà còn là "cuộc đua cuối cùng" của Mbappé hướng tới danh hiệu Vua phá lưới.