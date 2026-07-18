World Cup 2026: Cuộc hẹn định mệnh của Messi và Yamal

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, báo chí Tây Ban Nha đang đặc biệt chú ý tới một bức ảnh được chụp cách đây gần hai thập kỷ.

Trong bức ảnh ấy, Lionel Messi khi mới 20 tuổi bế và tắm cho một em bé năm tháng tuổi trong khuôn khổ chương trình từ thiện của nhật báo Sport phối hợp với UNICEF.

Ít ai ngờ rằng em bé ấy chính là Lamine Yamal – người sẽ đối đầu với Messi trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.



Theo nhật báo El País, câu chuyện ấy khiến trận chung kết năm nay mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc cạnh tranh ngôi vô địch. Tờ báo gọi đây là cuộc gặp gỡ giữa "quá khứ và tương lai của bóng đá thế giới", khi một bên là Lionel Messi – huyền thoại đã thống trị bóng đá thế giới suốt gần hai thập kỷ, còn bên kia là Lamine Yamal – tài năng trẻ được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ kế cận.



Nếu Messi bước vào trận chung kết với khát vọng bổ sung thêm một danh hiệu World Cup vào bảng thành tích lẫy lừng trước khi khép lại sự nghiệp quốc tế, thì với Yamal, đây là cơ hội để khẳng định vị thế của ngôi sao trẻ sáng giá nhất bóng đá thế giới.

Theo El País, chính sự giao thoa giữa hai thế hệ đã tạo nên sức hút đặc biệt cho trận đấu được chờ đợi nhất World Cup 2026.



Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Joan Monfort thực hiện năm 2007 tại sân Camp Nou trong một hoạt động từ thiện của UNICEF và báo Sport.

Gia đình Yamal được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia buổi chụp hình cùng các cầu thủ Barcelona, còn Messi khi ấy mới bắt đầu khẳng định tên tuổi trong màu áo đội bóng xứ Catalunya.

Bức ảnh gần như bị lãng quên cho đến năm 2024, khi cha của Yamal chia sẻ lại trên mạng xã hội với dòng chú thích: "Khởi đầu của hai huyền thoại."

Kể từ đó, hình ảnh này liên tục được truyền thông quốc tế nhắc lại mỗi khi Yamal tỏa sáng và nay càng trở nên đặc biệt trước trận chung kết World Cup.

Theo El País, điều khiến câu chuyện gây xúc động không chỉ nằm ở sự trùng hợp hiếm có, mà còn ở sự tương đồng trong hành trình của hai cầu thủ.

Cả Messi và Yamal đều trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona, đều sớm bộc lộ tài năng và trở thành niềm hy vọng của bóng đá Tây Ban Nha cũng như thế giới.

Nếu Messi là người định nghĩa một kỷ nguyên, thì Yamal đang được kỳ vọng sẽ mở ra chương tiếp theo của lịch sử bóng đá.



Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, trận chung kết World Cup 2026 còn đánh dấu lần đầu tiên Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau trong một trận đấu tranh chức vô địch thế giới.

Dù từng nhiều lần đối đầu trong các trận giao hữu và giải đấu quốc tế, hai nền bóng đá giàu truyền thống này chưa bao giờ chạm trán ở trận đấu cuối cùng của một kỳ World Cup. Theo El País, chính điều đó khiến cuộc so tài lần này trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển.



Đối với Tây Ban Nha, đây là cơ hội giành chức vô địch World Cup thứ hai sau kỳ tích năm 2010, đồng thời khẳng định sự trở lại của “La Roja” với một thế hệ cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

Trong khi đó, Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương giành được năm 2022 và trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 đăng quang ở hai kỳ World Cup liên tiếp.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đây không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai trường phái bóng đá hàng đầu thế giới, mà còn là trận đấu có thể định hình di sản của cả hai thế hệ cầu thủ.



Trước trận đấu, Messi và Yamal cũng dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt. Đội trưởng Argentina đánh giá Yamal là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của thế hệ mới, trong khi tiền đạo trẻ của Tây Ban Nha nhiều lần khẳng định Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Theo El País, vì thế, trận chung kết World Cup 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh ngôi vô địch giữa Tây Ban Nha và Argentina, mà còn là cuộc giao thoa giữa hai thế hệ của bóng đá thế giới: một huyền thoại đứng trước cơ hội khép lại sự nghiệp bằng thêm một đỉnh cao, và một ngôi sao trẻ sẵn sàng bước lên sân khấu lớn nhất để mở ra kỷ nguyên của riêng mình./.

Đồng đội mong Messi tiếp tục hành trình cùng Argentina sau World Cup 2026 Sau khi Argentina đánh bại Anh 2-1 để giành vé vào chung kết, Romero đã quay sang nói với Messi trong lúc cả đội ăn mừng trên sân ở Atlanta: "Nếu chúng ta vô địch thì anh ở lại thêm vài năm nữa nhé!"

​

​