World Cup 2026: Anh và Pháp quyết không ra về “tay trắng”

Dù đều lỡ hẹn với trận chung kết World Cup 2026, nhưng đội tuyển Anh và Pháp khẳng định sẽ không buông xuôi khi bước vào trận tranh hạng Ba diễn ra lúc 2 giờ ngày 19/7 (theo giờ Việt Nam).

Với cả hai đội tuyển, đây không chỉ là cơ hội khép lại giải đấu bằng chiến thắng mà còn là trận đấu mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với hai huấn luyện viên Thomas Tuchel và Didier Deschamps.

Phát biểu trước trận đấu tại Miami Gardens (Mỹ), huấn luyện viên Didier Deschamps thừa nhận Pháp rất thất vọng sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết, nhưng ông khẳng định toàn đội vẫn có trách nhiệm cống hiến hết mình trong trận cuối cùng.

Ông Deschamps nhấn mạnh: "Không ai muốn phải đá trận tranh hạng Ba. Chúng tôi đều muốn góp mặt ở trận chung kết. Nhưng khi đã khoác áo đội tuyển quốc gia, chúng tôi có nghĩa vụ chiến đấu đến phút cuối cùng."

Cuộc đối đầu với đội tuyển Anh cũng sẽ khép lại hành trình 15 năm của chiến lược gia 57 tuổi trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp.

Trong quãng thời gian đó, chiến lược gia Deschamps đã đưa "Les Bleus" vô địch World Cup 2018, giành ngôi á quân World Cup 2022 và vào chung kết EURO 2016.

Ông Deschamps chia sẻ: "Tôi biết ngày mai là trận đấu cuối cùng của mình cùng đội tuyển Pháp. Không ai ở đây sẽ khóc, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhớ đội tuyển. Đây là điều đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi."

Trung vệ Ibrahima Konaté cho biết toàn đội muốn giành chiến thắng như món quà chia tay dành cho người thầy đã đồng hành suốt hơn một thập kỷ.

Konaté khẳng định: "Ông ấy đã mang đến rất nhiều niềm vui cho bóng đá Pháp. Chúng tôi muốn tri ân huấn luyện viên bằng một chiến thắng cuối cùng."

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Thomas Tuchel đang chịu sức ép lớn sau khi tuyển Anh đánh mất lợi thế dẫn bàn và để Argentina lội ngược dòng thắng 2-1 ở bán kết.

Nhà cầm quân người Đức bị chỉ trích vì những điều chỉnh chiến thuật khiến đội bóng chơi quá thụ động ở cuối trận. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông nói: "Nếu cần một người chịu trách nhiệm thì đó sẽ là tôi. Tôi là huấn luyện viên trưởng. Nhưng tôi sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai bởi các cầu thủ đã cống hiến tất cả."

Theo ông Tuchel, vấn đề thể lực là nguyên nhân khiến tuyển Anh không thể duy trì sức ép trong những phút cuối trận bán kết. Chiến lược gia người Đức cũng thừa nhận rằng "Tam sư" vẫn còn khoảng cách với những đội tuyển hàng đầu như Argentina, Tây Ban Nha hay chính tuyển Pháp.

Ông Tuchel nhấn mạnh: "Ba đội còn lại bước vào World Cup với tâm thế phải vô địch, còn chúng tôi vẫn đang trên hành trình biến giấc mơ thành hiện thực. Chúng tôi phải tiếp tục thu hẹp khoảng cách đó."

Dù chỉ là trận tranh hạng Ba, nhưng ông Tuchel cho rằng đây vẫn là cơ hội để tuyển Anh giành thành tích tốt nhất tại World Cup trong gần 60 năm qua, đồng thời chứng minh bản lĩnh sau cú sốc ở bán kết.

Cuộc đối đầu này còn là cơ hội để các ngôi sao của hai đội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappé đang có 8 bàn thắng, ngang bằng siêu sao người Argentina Lionel Messi, nhưng kém một pha kiến tạo (3 so với 4).

Trong khi đó, Harry Kane và Jude Bellingham của tuyển Anh vẫn còn hy vọng bứt phá khi cùng sở hữu 6 pha lập công.

Với mật độ thi đấu dày đặc sau một mùa giải kéo dài ở cấp câu lạc bộ, hai huấn luyện viên Deschamps và Tuchel nhiều khả năng sẽ xoay vòng đội hình, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ và dự bị thể hiện năng lực. Điều đó cũng hứa hẹn mang đến một trận đấu cởi mở và hấp dẫn hơn khi áp lực thành tích không còn nặng nề như ở bán kết./.

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