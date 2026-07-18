Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên 'nổ súng' giúp tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar 4-0

Tối 18/7, đội tuyển Việt Nam tiếp đón đội tuyển Myanmar ở trận giao hữu quốc tế trên sân vận động Thái Nguyên.

Đây là màn tổng duyệt cuối cùng của cả hai đội trước khi bước vào hành trình ASEAN Cup 2026 - giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng làm chủ thế trận với những pha phối hợp tốc độ và liên tục gây sức ép lên phần sân của Myanmar.

Phút thứ 5, những khán giả ở sân vận động Thái Nguyên đã được ăn mừng bàn thắng khi Xuân Son thực hiện pha xoay người vô lê từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi vào góc xa, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Sau khi bị dẫn bàn, Myanmar tổ chức một số tình huống phản công nhưng những pha dứt điểm bên phía đội khách không vượt qua được sự chắc chắn của thủ môn Lê Giang Patrik, cầu thủ có lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Đến cuối hiệp một, cách biệt được nhân đôi cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Xuất phát từ tình huống đá phạt của Trương Tiến Anh, Xuân Mạnh chọn vị trí và thực hiện pha đánh đầu cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho "Những Chiến binh Sao Vàng."

Bước sang hiệp hai, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo sức ép mạnh mẽ về phía khung thành của Myanmar. Những tiền vệ như Hoàng Đức hay Trương Tiến Anh liên tục tung ra những pha "bắn phá" nhưng bóng đi không chính xác.

Đến phút thứ 59, Hoàng Hên có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam, với pha sút xa từ ngoài cấm, bóng đập đất găm thẳng vào góc xa khung thành của Myanmar, nâng tỷ số lên 3-0.

Tiền đạo Hoàng Hên (số 10) có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Sau bàn thắng này, huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo điều kiện để Đình Bắc vào sân và chính tiền đạo này kiếm về quả phạt đền ở phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Trên chấm 11m, Đình Bắc thực hiện cú sút quyết đoán tung lưới Myanmar, khép lại chiến thắng thuyết phục 4-0 của "Những Chiến binh Sao Vàng."

Huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể "xoa tay" hài lòng khi những ngôi sao trên hàng công là Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc đều đã ghi bàn ngay trước thềm ASEAN Cup 2026.

Đây là tín hiệu tích cực của đội tuyển Việt Nam, hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch ở đấu trường Đông Nam Á./.

Xem trực tiếp trận Việt Nam-Myanmar trên kênh nào? Đội tuyển Việt Nam trận đấu "tổng duyệt" quan trọng với Myanmar trên sân Thái Nguyên trước khi chính thức lên đường bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.