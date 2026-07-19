World Cup 2026 đối mặt nguy cơ hoãn trận chung kết vì ô nhiễm không khí

Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra cho biết nếu khói từ các vụ cháy rừng ở Canada tiếp tục bao phủ New Jersey trước trận Chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không ngần ngại yêu cầu hoãn trận đấu.

Theo Đại sứ Hoekstra, các cuộc thảo luận với FIFA hiện đang diễn ra về chất lượng không khí trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Nếu ô nhiễm quá nghiêm trọng đến mức nguy hiểm cho các cầu thủ hoặc người hâm mộ, người đầu tiên nói không nên tổ chức trận đấu sẽ là Tổng thống Mỹ.

Trận chung kết FIFA World Cup 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 19/7 tại Sân vận động MetLife, một địa điểm ngoài trời ở East Rutherford, New Jersey, nơi chất lượng không khí đã đạt mức “không tốt cho sức khỏe của mọi người” - theo Chỉ số Chất lượng Không khí của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, dự kiến sẽ tham dự trận chung kết và trao cúp cho đội chiến thắng.

Đại sứ Hoekstra cho biết: “Chúng tôi sẽ không thể mạo hiểm sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ, hoặc của người dân trên toàn thế giới, bằng cách tổ chức một trận đấu trong điều kiện không an toàn.”

Trong các ngày vừa qua, khói từ các vụ cháy rừng ở Canada đã bao phủ nhiều khu vực rộng lớn của Mỹ, khiến cho chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ngày 16/7, Liên đoàn bóng đá Mỹ (MLS) đã buộc phải hoãn trận thi đấu bóng đá giữa Chicago Fire và Vancouver Whitecaps dự kiến diễn ra tại sân Soldier Field ở Chicago.

MLB cũng đã hoãn ít nhất một trận đấu bóng chày và dời lịch các trận khác do chất lượng không khí nguy hiểm.

Ước tính, ô nhiễm do khói từ các vụ cháy rừng ở Canada, sẽ ảnh hưởng đến hơn 100 triệu người Mỹ và Tổng thống Donald Trump đã buông lời đe dọa áp thuế bổ sung đối với Canada nếu không sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm này.

Christopher Carlsten, Trưởng khoa Y học Hô hấp tại Đại học British Columbia cho hay chất lượng không khí được dự báo cho cuối tuần bên ngoài New York “không quá khắc nghiệt, nhưng cũng không tối ưu.”

Theo dự báo, mức độ ô nhiễm không khí sẽ ở mức 10-20 microgam/m3 trong ngày diễn ra trận chung kết. Trong khi đó, mức khuyến nghị cho sức khỏe tổng thể của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ gần với mức 5 microgam/m3./.

Khói mù từ Canada bao phủ New York có thể ảnh hưởng trận chung kết World Cup Khói từ các vụ cháy rừng tại Canada khiến chất lượng không khí suy giảm ngay trước trận chung kết World Cup 2026, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cầu thủ và hàng chục nghìn khán giả.