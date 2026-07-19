World Cup 2026: Bầu không khí lễ hội sôi động ở Quảng trường Thời đại

Trước thềm trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, Quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York, Mỹ, đã khoác lên mình màu áo xanh - trắng quen thuộc, không khác gì một "Buenos Aires thu nhỏ."

Hàng nghìn cổ động viên Argentina từ khắp nơi đổ về trung tâm New York, tạo nên một bầu không khí lễ hội sôi động với những bài hát truyền thống, tiếng trống, cờ phấp phới và những điệu nhảy kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Không hẹn mà gặp, từng nhóm người hâm mộ tập trung kín các góc quảng trường, cùng hát vang những khúc ca đã trở thành "đặc sản" của bóng đá Argentina.

Nhiều người khoác trên vai quốc kỳ, mặc áo đấu của Lionel Messi, trong khi không ít cổ động viên mang theo băng-rôn có hình Messi đứng cạnh huyền thoại Diego Maradona như một cách khẳng định sự tiếp nối giữa hai thế hệ vĩ đại của bóng đá xứ tango.

Khung cảnh ấy càng trở nên đặc biệt khi ngay phía trên biển người Argentina là những màn hình LED khổng lồ liên tục thay đổi hình ảnh. Có thời điểm, toàn bộ quảng trường hướng ánh mắt lên tấm biển quảng cáo khổng lồ có hình Lionel Messi cùng dòng chữ "Sorry, again?" (Xin lỗi, thêm một lần nữa?), ám chỉ khả năng siêu sao 39 tuổi tiếp tục chinh phục thế giới.

Ít phút sau, chính màn hình ấy chuyển sang hình ảnh Lamine Yamal - ngôi sao trẻ đang là niềm hy vọng lớn nhất của Tây Ban Nha - như lời nhắc về cuộc chuyển giao thế hệ và màn đối đầu giữa hai biểu tượng của hai nền bóng đá trong trận chung kết.

Sự cuồng nhiệt của người Argentina không chỉ thể hiện qua bầu không khí trên đường phố mà còn phản ánh quy mô chưa từng có của làn sóng du lịch World Cup năm nay.

Theo ước tính của các tổ chức tài chính và du lịch Argentina, tổng lượng ngoại tệ người dân nước này chi cho các chuyến đi liên quan đến World Cup 2026 có thể đạt từ 200-450 triệu USD.

Riêng hành trình phục vụ trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha được dự báo sẽ phát sinh khoảng 58 triệu USD, bao gồm chi phí vé máy bay, khách sạn, vé xem trận đấu và các dịch vụ du lịch.

Nhu cầu bùng nổ cũng buộc hãng hàng không quốc gia Aerolíneas Argentinas phải liên tiếp điều chỉnh kế hoạch khai thác. Sau khi 540 vé trên hai chuyến bay đặc biệt đầu tiên đến Mỹ được bán hết chỉ trong vòng 12 giờ, hãng quyết định mở thêm chuyến bay thứ ba để phục vụ người hâm mộ muốn có mặt tại New York trước giờ bóng lăn.

Ngay cả bên ngoài sân vận động, "cơn sốt" vé cũng diễn ra không kém phần nóng bỏng. Một số người hâm mộ cầm những tấm biển viết tay rao bán vé trận chung kết với mức giá lên tới 16.000 USD cho một chỗ ngồi hạng Category 1, cho thấy sức hút khổng lồ của trận đấu được mong chờ nhất World Cup 2026.

Từ những chuyến bay được tăng cường, dòng người đổ về New York cho tới biển cổ động viên phủ kín Times Square, tất cả tạo nên bức tranh sinh động về sức hấp dẫn của Argentina và Lionel Messi.

Trước giờ bóng lăn, Quảng trường Thời đại không chỉ là một địa danh du lịch nổi tiếng của nước Mỹ, mà đã thực sự trở thành một "Buenos Aires thu nhỏ," nơi hàng nghìn người cùng chờ đợi khoảnh khắc đội tuyển áo sọc xanh - trắng bước vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp./.

Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 20/7: Tây Ban Nha-Argentina đá chung kết Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), hứa hẹn sẽ rất kịch tính với sự góp mặt của nhà vô địch châu Âu (Tây Ban Nha) và nhà vô địch Nam Mỹ (Argentina).