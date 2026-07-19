Trực tiếp trận Tây Ban Nha-Argentina tại chung kết World Cup 2026

World Cup 2026 sẽ chính thức khép lại hành trình kéo dài hơn 1 tháng bằng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina trên sân MetLife (Mỹ) vào lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam).

Trận chung kết này không chỉ là màn so tài của hai đội bóng xuất sắc nhất giải đấu, mà còn đánh dấu lần đầu tiên họ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của một kỳ World Cup.

Argentina đang có thành tích tốt hơn ở World Cup khi sở hữu 3 chức vô địch (1978, 1986 và 2022), trong khi Tây Ban Nha mới 1 lần bước lên đỉnh thế giới vào năm 2010.

Tuy nhiên, điều này chắc chắn không quá ảnh hưởng đến màn trình diễn của cả hai đội ở trận chung kết World Cup 2026.

Trận chung kết năm nay cũng được đánh giá là đặc biệt bậc nhất trong lịch sử gần một thế kỷ của World Cup khi lần đầu tiên hai đội tuyển bước vào trận đấu cuối cùng với tư cách là đương kim vô địch của hai giải đấu cấp châu lục danh giá nhất thế giới. Argentina đang giữ ngôi vương Copa America, còn Tây Ban Nha là nhà vô địch EURO.

Tây Ban Nha-Argentina: Trận đấu lịch sử World Cup 2026 là lần đầu tiên trong lịch sử mà nhà đương kim vô địch EURO đối đầu nhà đương kim vô địch Copa America trong 1 trận chung kết. Việc hai nhà vô địch của hai nền bóng đá lớn nhất thế giới sẽ cạnh tranh danh hiệu cao quý nhất cấp đội tuyển, tạo nên màn so tài lịch sử. Cổ động viên Argentina biến New York thành sàn diễn Tango Trước thềm chung kết World Cup 2026, hàng chục nghìn cổ động viên Argentina đã biến thành phố New York thành “Sàn diễn Tango” của riêng mình. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN) Thành tích của 2 đội tại World Cup Tây Ban Nha 2 lần vào chung kết: 2010, 2026; 1 lần đăng quang tại World Cup 2026. Argentina 7 lần vào chung kết: 1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022, 2010. Đội bóng xứ Tango từng 3 lần đăng quang: 1978, 1986 và 2022. Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha-Argentina Trước trận chung kết World Cup 2026, hai đội đã gặp nhau 14 lần, với thành tích hoàn toàn cân bằng: mỗi đội thắng 6 trận và có 2 trận hòa. Dù đã gặp nhau đến 14 lần song World Cup 2026 mới là lần thứ 2 trong lịch sử hai đội bóng này mới lại đối đầu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần đầu đã diễn ra tại World Cup 1966, khi đó Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha tại vòng bảng. 5 cuộc đối đầu gần nhất

27/3/2018

Tây Ban Nha-Argentina

6-1

7/9/2010

Argentina-Tây Ban Nha

4-1

14/11/2009

Tây Ban Nha-Argentina

2-1

11/10/2006

Tây Ban Nha-Argentina

2-1

17/11/1999

Tây Ban Nha-Argentina

0-2



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