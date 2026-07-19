Fabian Ruiz - "bộ não thầm lặng" của Tây Ban Nha

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, không sở hữu những pha đi bóng kỹ thuật như Pedri hay sức hút của tài năng trẻ Lamine Yamal, Fabian Ruiz lại đang nổi lên như một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hành trình đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026.

Tiền vệ thuộc biên chế Paris Saint-Germain (PSG) được xem là mắt xích tạo nên sự cân bằng trong lối chơi của "La Roja," với khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu và khai thác khoảng trống hiệu quả.

Sau khi phải nhường vị trí cho Dani Olmo ở vòng bảng, Ruiz được huấn luyện viên Luis de la Fuente đưa trở lại đội hình xuất phát từ trận tứ kết gặp Bỉ và nhanh chóng khẳng định vai trò.

Anh ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ, trước khi tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng ở trận bán kết giúp Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết.

Dù sở hữu hàng tiền vệ chất lượng với Rodri, Pedri, Dani Olmo, Martin Zubimendi và Mikel Merino, huấn luyện viên De la Fuente vẫn dành vị trí quan trọng cho Ruiz nhờ khả năng thích ứng với nhiều vai trò.

Tiền vệ 30 tuổi có thể lùi sâu hỗ trợ triển khai bóng, dâng cao xâm nhập vòng cấm hoặc di chuyển sang hai biên để mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Theo giới chuyên môn, điểm mạnh lớn nhất của Ruiz không nằm ở tốc độ hay kỹ thuật cá nhân mà ở khả năng đọc trận đấu và lựa chọn vị trí.

Trong trận bán kết với Pháp, phần lớn quãng đường di chuyển của anh diễn ra ở cường độ thấp, nhưng chính những pha di chuyển không bóng, khả năng quan sát và điều chỉnh vị trí liên tục đã giúp Ruiz trở thành điểm kết nối quan trọng trong hệ thống kiểm soát bóng của Tây Ban Nha.

Trong cách vận hành của huấn luyện viên De la Fuente, Rodri chủ yếu giữ vai trò điều phối, còn Ruiz thường xuyên mở ra các phương án tấn công bằng những pha di chuyển thông minh và các đường chuyền ở góc độ khác biệt.

Hai tiền vệ cũng linh hoạt hoán đổi vị trí, góp phần tạo nên sự biến hóa trong lối chơi. Nếu Pedri nổi bật ở khả năng rê dắt và tạo đột biến, thì Ruiz mang đến sự cân bằng và ổn định - yếu tố đặc biệt quan trọng ở các trận đấu loại trực tiếp.

Bên cạnh vai trò tổ chức lối chơi, tiền vệ cao 1,88m này còn là mũi tấn công nguy hiểm trong các tình huống cố định và bóng bổng nhờ khả năng xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai đúng thời điểm.

Trước cuộc đối đầu với Argentina, Fabian Ruiz được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò hạt nhân ở khu trung tuyến - khu vực được dự báo sẽ quyết định cục diện trận chung kết giữa hai đội tuyển có khả năng kiểm soát bóng hàng đầu World Cup 2026.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ như trước Bỉ và Pháp, tiền vệ của PSG nhiều khả năng sẽ là một trong những nhân tố quyết định giúp "La Roja" hướng tới chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử./.

Trực tiếp trận Tây Ban Nha-Argentina tại chung kết World Cup 2026 World Cup 2026 sẽ chính thức khép lại hành trình kéo dài hơn 1 tháng bằng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina trên sân MetLife (Mỹ) vào lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam).