Đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan, sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026

Sáng 20/7, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Chonburi (Thái Lan), bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026.

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay là trận gặp Timor Leste vào ngày 24/7 trong khuôn khổ bảng A.

Trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân trung lập tại Chonburi (Thái Lan) - sân đấu được Timor Leste lựa chọn là sân nhà xuyên suốt giải đấu.

Ngoài Timor Lester, tại bảng A, đội tuyển Việt Nam sẽ còn phải chạm trán Indonesia, Singapore và Campuchia.

Theo lịch thi đấu, sau trận gặp Timor Leste, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở lại Việt Nam và có 7 ngày để chuẩn bị cho màn tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình (ngày 31/8).

Tiếp đó, "các chiến binh Sao vàng" sẽ hành quân đến Borgo để đối đầu Indonesia trên sân vận động Pakansari vào ngày 3/8.

Indonesia được nhận định là thách thức lớn nhất với đội tuyển Việt Nam trong cuộc cạnh tranh vị trí nhất bảng A.

Đến ngày 7/8, đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình ở vòng bảng bằng trận đấu với Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình.

Mục tiêu lớn nhất mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng đến tại giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026 là bảo vệ thành công chức vô địch.

Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã hội quân từ 22/6 và có chuyến tập huấn quan trọng hơn 10 ngày tại Incheon (Hàn Quốc).

Trong chuyến tập huấn này, đội tuyển thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, gồm Siheung FC (K-League 3), Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1).

"Các chiến binh Sao vàng" khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng đậm 6-0 trước Siheung FC, nhờ các bàn thắng của Việt Cường, Hai Long (cú đúp), Đỗ Hoàng Hên (cú đúp) và Đình Bắc.

Ở trận đấu thứ 2, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua bài kiểm tra thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc khi đánh bại Yongin FC 2-1.

Đội tuyển Việt Nam khép lại chuyến tập huấn với kết quả toàn thắng khi ngược dòng đánh bại đội bóng đang chơi ở K-League 1 là Gangwon FC 2-1

Những chiến thắng mang đến tín hiệu tích cực, đồng thời giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào ASEAN Championship 2026.

Ngay sau chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu giao hữu quan trọng với Myanmar. Trận đấu mang tính “tổng duyệt” của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước khi bước vào hành trình tại ASEAN Championship 2026.

Ở trận đấu với tuyển Myanmar, các cầu thủ đã thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng đậm 4-0 trên sân vận động Thái Nguyên.

Các chân sút trên hàng công của Việt Nam như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Đình Bắc đều đã ghi bàn ở trận này. Pha lập công còn lại thuộc về Phạm Xuân Mạnh.

Chiến thắng trước Myanmar giúp đội tuyển Việt Nam có màn chạy đà thuận lợi trước khi bước vào trận đấu ra quân gặp Timor Leste./.

Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên 'nổ súng' giúp tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar 4-0 Những chân sút trên hàng công là Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên đều ghi bàn là tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam trước thềm chiến dịch ASEAN Cup 2026.