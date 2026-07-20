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World Cup 2026: Mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới

Việc World Cup 2026 mở rộng quy mô giúp số trận đấu tăng lên 104, tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá lần đầu góp mặt, đồng thời mang đến những cuộc đối đầu hấp dẫn và nhiều bất ngờ.

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Sau 39 ngày tranh tài sôi động trên ba quốc gia đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, World Cup 2026 đã chính thức khép lại bằng trận chung kết hấp dẫn giữa Tây Ban Nha và Argentina rạng sáng 20/7.

Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres trong hiệp phụ giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0, qua đó lần thứ hai trong lịch sử bước lên ngôi vô địch thế giới sau kỳ tích tại Nam Phi năm 2010.

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên được tổ chức với 48 đội tuyển tham dự, thay vì 32 đội như trước đây.

Việc mở rộng quy mô giúp số trận đấu tăng lên 104, tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá lần đầu góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh, đồng thời mang đến những cuộc đối đầu hấp dẫn và nhiều bất ngờ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #Bóng đá thế giới #Kỷ nguyên mới
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WORLD CUP 2026

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