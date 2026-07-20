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Tây Ban Nha thống trị giải thưởng cá nhân ở World Cup 2026

Ngoài chức vô địch danh giá, ba cầu thủ khác của Tây Ban Nha là Rodri, Pau Cubarsi và Simon còn được vinh danh ở các hạng mục cá nhân tại World Cup 2026.

Huy Khánh
Ba cầu thủ của Tây Ban Nha trên bục nhận giải cá nhân. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ba cầu thủ của Tây Ban Nha trên bục nhận giải cá nhân. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tây Ban Nha tiếp tục thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết World Cup 2026.

Kết quả này không chỉ đưa Tây Ban Nha lần thứ 2 bước lên đỉnh thế giới sau World Cup 2010 mà còn giúp các cầu thủ thống trị giải thưởng cá nhân ở giải đấu năm nay.

Cụ thể, Rodri đã vượt qua Lionel Messi để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026 sau khi cùng Tây Ban Nha đánh bại Argentina trong trận chung kết.

Trước đó, Messi được nhận định là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu này khi liên tiếp tỏa sáng để đưa Argentina tiến đến trận chung kết World Cup thứ 2 liên tiếp.

Cùng với thủ quân Rodri, cầu thủ 19 tuổi Pau Cubarsi được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

Trong khi đó, thủ thành Unai Simon giành Găng tay vàng sau khi chỉ để thủng lưới một bàn trong suốt hành trình vô địch. Đây cũng thành tích tốt nhất của một nhà vô địch World Cup.

Ở hạng mục cá nhân còn lại, danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 cũng đã chính thức được trao cho tiền đạo Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp.

Tại giải đấu năm nay, Mbappe ghi được 10 bàn và 4 kiến tạo, vượt qua chính Lionel Messi để giành danh hiệu cá nhân này.

Thành tích này cũng đưa Mbappe đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên hai lần liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới. Cách đây 4 năm tại Qatar, Mbappe cũng đã được vinh danh ở hạng mục này.

Đáng chú ý, Mbappe còn vượt qua chính Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 22 bàn, nhiều hơn Messi 1 bàn.

Trong sự nghiệp, Mbappe ghi được 4 bàn ở World Cup năm 2018 tại Nga, bùng nổ với 8 bàn vào năm 2022 tại Qatar và chạm mốc 10 bàn thắng ở World Cup 2026.

Giải thưởng Fair play award được trao cho đội tuyển Hà Lan./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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